回鄉證｜網上預約方法、相片規格、所需文件、辦證中心、收費一覽

【通關內地/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/中旅社回鄉證預約】國家移民管理局今年5月8日延長「過期」回鄉證有效期至今年12月31日，截至10月底已有364多萬人次香港及澳門居民持延期回鄉證通關。



中旅社已全面實施網上預約申請回鄉證，不設「即日籌」，市民須先到中旅社網頁或使用中旅社手機App預約申請回鄉證。一般而言，由受理申請到取得回鄉證，時限為12個工作日 。



一文看清回鄉證預約、續期、地址、相片、費用、網上預約等資料。



中旅社《港澳居民來往內地通行證》網上預約服務

香港中旅證件服務各中心地址、營業時間、查詢電話

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一）受理對象

《港澳居民來往內地通行證》分為有效期10年和有效期5年兩種。有效期10年的回鄉證發給已滿18周歲的申請人使用；有效期5年的回鄉證發給未滿18周歲的申請人使用，受理對象為下列五類人士：

．香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民

．內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份的

．在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份的

．香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍的

．香港居民所持回鄉證有效期不足六個月或者已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件或者持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證的，可申請換、補發新的回鄉證。

二）所須文件

首次申請（香港出生）

．網上填寫完整的申請人個人信息

．近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。

．有中文姓名的香港永久性居民身份證；11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證。

．香港特區護照；18歲以下未領有香港特區護照的，須交驗父或母其中一方中國公民證件：

換證

．網上填寫完整的申請人個人信息

．近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。

．具有中文姓名的香港永久性居民身份證或香港居民身份證（11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證）； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證或簽證身份書。

．目前持用的《港澳居民來往內地通行證》（包括原證期滿失效；如持本式《港澳同胞回鄉證》，須同時交驗香港特區護照）；

三）收費

四）相片規格

．需為六個月內彩色相片

．背景色需為白色

．雙肩水平並正視鏡頭，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒

．頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳

．不得化濃妝，宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，請勿穿著白色衣服

．不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光

．色彩真實，不得對人像特徵，如傷疤、痣、髮型等進行技術處理

五）地址及辦公時間

．香港中旅證件服務港島中心、地址：上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓、辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）

．香港中旅證件服務九龍東中心、地址：九龍灣常悅道9號企業廣場一期202室、辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）

．香港中旅證件服務九龍西中心、地址：葵涌大連排道83號K83 20/22樓、辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）

．香港中旅證件服務新界東中心、地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室、辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）

．香港中旅證件服務新界西中心、地址：屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室、辦公時間：星期一至星期六: 上午 09:00 至 下午 05:00（星期日及公眾假期休息）

．香港中旅證件服務旺角臨時中心、地址：九龍旺角洗衣街62-72號得寶大廈2-3樓、辦公時間：2023年5月30日起試業，星期一至星期六: 上午 9:00 至 晚上 21:00(星期日及公眾假期休息)