西九龍站代購高鐵車票只收回鄉證列印紙本　議員斥港鐵非以客為本

高鐵在4月全面恢復服務，以往在西九龍站代購內地車票出示回鄉證電子檔便可，但記者上月實測，港鐵職員要求列印回鄉證紙本，不再接受電子檔。職員接收紙本後，無影印及查核下便歸還。

港鐵承認有此改動，稱過往方式是便利乘客，但使用手機截圖往往因圖像不清或手機鎖屏等情況延長購票時間，故今年初建議避免使用手機截圖。立法會議員張欣宇表示，不接受電子檔並非售票條例限制，港鐵常強調「以客為本」，但有關行為並非以乘客方便考量，反以職員操作方便為本，會要求港鐵重新接受電子檔。



高鐵在4月全面恢復服務，以往在西九龍站代購內地車票出示回鄉證電子檔便可，但記者8月尾實測，港鐵職員要求列印回鄉證紙本，不再接受電子檔。（資料圖片／王譯揚攝）

1月接受電子檔 8月要求列印紙本

今年1月高鐵恢復營運，不少港人疫情後回鄉探親，港人以往到西九龍站出示他人回鄉證電子檔，便可代買往內地的車票。

但《香港01》記者上月底在西九龍站實測發現，提供清晰的電子檔代購票不再可行。港鐵售票處職員要求記者列印代購乘客的紙本，並沒有提供理據，只表示我哋而家唔接受電子檔」，又表示可到中旅社列印。

紙本只作核對資料 無存檔查核

記者及後列印紙本後，再到櫃枱購買車票，職員只根據紙本的內容輸入乘客資料，之後將紙本歸還給記者，當中並無影印、查核等過程。

港鐵：手機截圖不清 方便職員

港鐵回覆稱，過往接受電子檔是便利乘客，用手機截圖證件，往往因圖像不清或輸入資料期間手機鎖屏等情況延長了購票時間，為確保購票過程更順暢，今年初高速鐵路（香港段）重啟服務後，建議市民於票務櫃位代他人購票時，應提供乘車人的有效證件並避免使用手機截圖。

香港新方向立法會議員張欣宇表示，不接受電子檔並非售票條例限制，港鐵常強調「以客為本」，但有關行為並非以乘客方便作考慮，反是以港鐵職員操作方便為本。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張欣宇：只方便售票處職員

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇表示，不接受電子檔並非售票條例限制，港鐵常強調「以客為本」，但有關行為並非以乘客方便作考慮，反是以港鐵職員操作方便為本，會要求港鐵重新接受電子檔。張坦言圖像不清或輸入資料期間手機鎖屏只是一小撮人，無理由「一刀切」只方便售票處職員。