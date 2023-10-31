回鄉證｜過期證件有效期至12.31　中旅社11月中至年底預約爆滿

【通關內地/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/中旅社回鄉證預約】「過期」回鄉證有效期延長措施將於今年12月31日到期，距離「死線」尚餘兩個月。不過，根據中旅社網頁顯示，由11月中旬開始至12月底，五個辦證中心已經爆滿，只餘即日起至11月上旬的少量名額，至於旺角臨時中心，除了逢周六其餘時段都有位，但暫時只營運到11月中。有意趁聖誕節假期或新年假期北上的市民，要把握時間，需盡快預約續證。



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根據中旅社網頁顯示，香港島上環、九龍東九龍灣、九龍西葵興、新界東石門及新界西屯門五個辦證中心，由即日起至11月初，名額仍然充裕，各個時段都可以預約，不過至11月中旬起至到12月，則已顯示「爆滿」。

至於旺角臨時中心，網頁顯示即日至11月中旬，周一至周五都仍然有籌，但逢周六就已經滿額，中心會於11月19日起休息。

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國家移民管理局日前公布，自延長有效期後，已有364多萬人次香港及澳門居民持延期回鄉證通關。按照該局的延期安排，回鄉證有效期截止日期為2020年1月1日至今年12月30日者，其有效期限獲劃一延長至今年12月31日。