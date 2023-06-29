SEN｜教職員指課程繁多　礙推行融合教育　平機會倡增設職位

平等機會委員會就融合教育於中小學的推行成效及未來發展進行調查，超過8成受訪教職員指，課程緊迫/教務繁多/人力資源不足是推行融合教育的最大困難，難以協助有特殊教育需要(SEN)的學生。

平機會倡增設「融合教育課程主任」職位，及增加每家學校專業支援人員的常額職位，並鼓勵家長主動與學校就子女的個別學習計劃（IEP）跟進，加強家校合作，有助改善推行融合教育的成效。



平機會公布「香港普通學校教育特殊教育需要學生的挑戰、有效政策及最佳措施研究」結果。（劉鑫梅攝）

融合教育指將有特殊學習需要（SEN）的學生安排在主流學校接受教育，為他們提供一個正常的學習環境。平機會就現時融合教育於中小學的推行成效及未來發展進行調查，訪問了141所普通中小學校，合共1814位教職員（包括校長、教師及特殊教育需要統籌主任），當中超過8成受訪者都表示，課程緊迫/教務繁多是學校推行融合教育的最大困難，其次則是人力資源不足的問題（68.8%）。

小班教學機增設新職位 助推行融合教育

針對以上挑戰，研究團隊建議可以減少教師課堂節數及推行小班教學，並以推行融合教育較為成功的學校（包括4所小學和4所中學）為例，指無論中小學，小班教學並調高整體普通學校的教師與班級比例，都有助改善有關支援SEN學生的教與學成效。

而針對融合教育設立的「特殊教育需要統籌主任」(SENco)教席，整體受訪校長都認同此為最有效的支援措施，但業界亦反映由於人手資源不足，工作調配不均，相關教員只有三成工作時間是負責特殊教育，且只能負責協調工作，例如考試調適；其餘七成時間則要應對繁重的行政工作。

研究團隊建議業界設立「融合教育課程主任」新職位，增聘專業人員專責教育，以減輕相關人員的工作職能負擔，改善業內教職人員流失率較高的問題。

政府資源彈性調配 加強家校合作

香港教育大學卓越教學發展中心總監及課程與教學學系教授（實踐）高寶玉指，近年政府持續增加資源投放有助學校推動融合教育，但部分資源及資金的調配欠缺彈性。她建議增加現時學校資源運用的靈活性，為專業支援人員，如教育心理學家、言語治療師，設立常額職位，以取代合約僱傭形式；她亦建議推行跨校使用專業支援服務，以舒緩專業人員資源短缺問題。

平機會行政總監（營運）朱崇文亦指，部分SEN學生的家長不願意在子女升學後提供個別學習計劃（IEP）紀錄給中學或大學教育機構，導致學校未能銜接對SEN學生的支援：「小朋友需要Support（支援），就唔需要驚，俾學校知道，學校先會俾支援佢，就唔好因為咁，避咗唔做𠵱樣嘢（IEP）。」他呼籲家長不要擔心子女會受到歧視或差別對待問題，而是根據子女的實際需要向學校反映。從而有助加強家校合作，為學生提供更多支援。

研究團隊亦建議推行紙筆評核以外的多元或另類評核方法，並指現時「一試（考試）定生死」的主流評核機制，對於讀寫障礙的學生較不平等。團隊建議政府在《青年發展藍圖》提供更多指引，以助SEN學生發展多元化的生涯規劃，如體育、藝術等領域，並呼籲社會提高對SEN學生的接納和包容。