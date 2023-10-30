二胡伯伯奏願榮光被判囚30天　放棄上訴即時入獄服刑

有「二胡伯伯」之稱的六旬翁，因多次在街上演奏《願榮光歸香港》，上周被裁定「沒有許可證而演奏樂器」及「未經批准在公眾地方進行籌款活動」等7項傳票罪成，並被判囚30天，但他表示會提出上訴，獲准以2千元保釋。六旬翁今（30日）再到沙田法院，並稱決定放棄上訴裁判官判他即時入獄服刑。



被告李解新（69歲，退休人士），被裁定4項沒有許可證而奏玩樂器，及3項未經批准在公眾地方進行籌款活動罪全部罪成。控罪指被告於2021年8月3日、8月18日、9月9日、9月29日，分別在旺角東及中環，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在公眾街道或道路上奏玩二胡連擴音器。

被告李解新上周被裁定罪成後，即稱要提上訴並獲准保釋，他今向法庭稱，其實並無上訴的意圖。(資料圖片)

署理主任裁判官陳慧敏上周二(24日)在裁決時指，被告在13個月內6度犯案，且每次均演奏同一首歌曲，認為其行為絕非偶然。陳官又指被告所奏樂曲屬港獨題材，關乎國家安全，被告在《港區國安法》生效後仍繼續犯案，行為明目張膽，故判被告入獄30日。

被告一直沒有律師代表，他早前去信法庭表示欲放棄上訴。他今在庭上稱，他並非土生土長香港人，對香港法律並不認識，上周被定罪後，不加思索便稱要上訴，但他實際上並無這個意思，現在更想認罪。但裁判官指他一直沒有悔意，要他立即入獄服刑。

案件編號：KCS 38409-38411 /2021、STS 8743、10299、11832、1600 /2022