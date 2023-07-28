願榮光禁令｜法官憂與刑事法有衝突　拒絕批出臨時禁制令

港府早前入稟申請禁制令，禁止以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，並指該曲多次被誤以為是國歌，縱使會對言論自由造成影響，仍要求法庭批出禁制令，又指如果頒下禁令，平台供應者拒絕下架可被視作藐視法庭。法官陳健強今（28日）頒布判辭，拒絕批出臨時禁制令。



法官在判辭指，禁令針對的行為本已屬刑事罪行，在本港穩健的法律制度下，律政司無法說服禁制令有何實際用途；此外，為在執法方面，禁令會與現行刑事法例有所衝突，包括國安法。



記協主席陳朗昇指法官也認同禁令或會造成寒蟬，同時亦無實質用途，認為裁決合理。



記協主席陳朗昇認為是合理裁決。（歐嘉樂攝）

原告為律政司司長，被告為從事相關禁制行為的人。

禁令會對無辜的第三方造成影響

陳官在判辭指出，法庭需在社會上互相抗衡的利益之間取得適當平衡，並在應用《國安法》時，尋求與本地法律銜接、兼容和互補。他認為在是次的申請上，律政司要求法庭行使特殊權力，批出針對所有身處香港人士的禁制令，並以此協助刑事法律。惟這禁令會對無辜的第三方造成影響，重申法庭只會在深思熟慮後才會如此行事。

所禁行為在刑事制度下已可受懲處

此外，法律規定，協助刑事法律的禁制令須為必要或具功用，以達致有關目的，考慮到這些行爲在刑事制度下可予懲處，經謹慎衡量後，認為禁制令並無真正功用。再者，就違反禁制令而進行的藐視法庭程序，會涉及證明相關的刑事罪行，因此強制執行時不會更加容易，且法庭信納，在強制執行本禁制令時會與相關的刑事法律互有衝突，例如:違反《國安法》的罪行須循公訴程序在刑事法庭提出檢控。

須顧及言論自由的權利

陳官亦指，考慮本申請時，須顧及言論自由的權利，尤其是如批出禁制令可能會產生「寒蟬效應」，即動機清白的人士，或會害怕違反本禁制令所帶來的嚴重後果，因而選擇不參加涉及該歌曲的正當活動，考慮到刑事法例已對有關行為有所規限，最後拒絕批出禁制令。

2019年社運期間，經常有示威者在活動中唱出《願榮光歸香港》。(詳看下圖)

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律政司指歌曲一再被誤認是國歌

案件上周五（21日）開庭審理，律政司的代表指出《願榮光》一曲在公眾活動中常被廣傳，能夠喚起煽動及分裂國家的情緒，危害國家安全，且以一再被人誤以為是香港的國歌，故認為禁令雖然會影響言論自由，但仍應批出禁令。

平台供應者拒下架屬違令

此外，禁令亦針對明知而授權他人傳播歌曲者，律政司認為若有足夠證據顯示某平台上的內容違反禁令，但平台供應者拒絕將這些違令內容下架，便屬明知而授權他人。至於傳媒工作，若新聞工作者若是真誠及合法地進行新聞活動，便不會違令。

禁令有可能造成寒蟬效應

以「法庭之友」身份為法庭提供抗辯理據的律師則指，禁令與國安法性質重疊，國安法已有效地教育及阻嚇公眾，認為司法部門無必要下民事禁令填補漏洞，亦有可能造成寒蟬效應。此外，禁令沒有明確指出禁令如何實行，能否迫令「矽谷的大型機構」移除違令內容令亦令人成疑。

鄒幸彤曾申請抗辯被拒

該次聆訊沒有被告方出庭陳詞，事後前支聯會副主席鄒幸彤在Facebook發文，透露她曾向法庭申請抗辯，惟遭律政司反對，法庭最終以「身份不符入稟狀的描述」為由拒絕受理，結果聆訊當日鄒及其法律團隊均無法參與。

案件編號：HCA 855/2023

過去一年接連發生數次播錯國歌事件。(詳看下圖)

▼2023年2月28日 香港冰球隊在波斯尼亞參加世界冰球錦標賽播錯國歌▼



▼2022年12月1日 亞洲經典健力錦標賽播錯香港所屬國歌▼



▼2022年11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



▼2022年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼

