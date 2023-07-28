願榮光禁令．判辭解讀｜國安法已具阻嚇性　民事禁令實質用途成疑

政府申請禁制傳播《願榮光歸香港》意圖煽動分裂國家等非法用途，今（28日）午被高等法院拒絕。高院法官陳建強在判辭稱，雖然禁令會帶來「寒蟬效應」，但若是關乎到國家安全的利益，是應該批出禁制令。然而國安法等在港實施後已具有阻嚇性，其最高刑罰是終身監禁，若認為禁令可令網絡平台將歌曲下架亦是誤解，在這情況下，他看不出這民事禁令的實際用途，因此駁回律政司的申請。



法官陳健強又強調，本禁令的性質特殊，適用於所有身處香港的人，法庭在處理這類「針對全世界（contra mundum）」的禁令時，必須「加倍謹慎（take with circumspection）」。



高等法院法官陳健強稱，若基於國安家全，是應該批出禁令，但國安法及現行法例已有阻嚇性，看不到民事禁令的用途才拒絕申請。

律政司同意法庭須考慮是否便利執法

法官在判辭披露，行政長官於2023年7月11日，根據國安法第47條發出證明書，證實入稟狀所列的4類行為涉及國家安全，有關證明書對法院有約束力。不過律政司亦同意，是否批出禁令應交由法庭決定，考慮因素則是禁令是否有用及便利執法。

國安法的刑事執法有效

法官續指，本港現行的刑事法例全面且穩健，包括國安法、刑事罪行條例及國歌法，配合中央駐港國安公署及警方國安處執法，毫無疑問，香港自國安法實施後經已復常，可見現行刑事法例的有效性，特別是國安法。

國安法最高刑罰遠超禁令的法律後果

法官又指，違國安法者最高可判囚終身，受禁行為若遭刑事檢控，其刑罰必然遠超禁令可預期的法律後果，不信納禁令會對刑事法例有何作用。

法官又指，頑固罪犯不會被禁令阻嚇，若認為禁令可令網絡平台下架，亦存在誤解。(資料圖片)

頑固罪犯不會被禁令阻嚇

法官質疑，頑固罪犯不會因為禁令而被阻嚇，亦同意「法庭之友」代表所言，教育可能是更有效糾正公眾對歌曲用途的誤解，既然相關法例及定罪案件經已存在，相信鋌而走險的人也會三思。

有國安法後社會狀況已不同

律政司早前指，法庭於2019年批出針對機場及港鐵的禁制令，有效防止非法行為，可見民事禁令有其作用。但法官指出，當時香港處於動盪時刻，現在香港已有《港區國安法》，社會現況已經大為不同。

認為禁令能使網絡平台下架是誤解

至於「明知而授權、批准他人參與相關行為」者，法官認為有機會構成刑事罪行，惟禁令並非針對歌曲內容，而是歌曲的非法用途，律政司稱禁令能使網絡平台將歌曲下架，是有誤解。再者，網絡平台若有懷疑，必定會諮詢法律意見，難以明白為何禁令會加強阻嚇性。

保障公眾免一罪兩審是法例要求

法官又認為，執行禁令時會與相關刑事法例互有衝突，而且違反禁令者有可能面臨刑事及民事檢控，雖然律政司稱法庭可行使酌情權終止聆訊，但保障公眾免受「一罪兩審」是法例要求。

防範危害國安行為法庭可作裁斷

此外，律政司曾指法庭在國安事宜上應該跟從行政機關。惟法官認為此說法「過於籠統（too sweeping）」，雖則法庭同意4類受禁行為是否涉及國安風險，應該交由掌握機密情報的行政機關判斷，但禁令目的是要防範及禁止危害國安行為，這點法庭也可作出裁斷。

禁令可帶來寒蟬效應

針對言論自由方面，法官同意「法庭之友」代表所指，禁令可帶來「寒蟬效應」，原本不被禁令針對的無辜人士，或會擔心違法而避免做出合法及受憲法保障的行為，這亦是記協提出的憂慮。

若基於國家安全應批出禁令

法官信納，禁令目的非要製造「寒蟬效應」，惟禁令不是容易理解，曾有報道錯誤指出歌曲會被禁止，或會有人未能花時間準確理解禁令範圍。然而，法官認為即使禁令會產生「寒蟬效應」，若是基於國家安全的根本重要性，便應批出禁制令，只是法庭在本案中看不到禁令的用途，才會駁回申請。

案件編號：HCA855/2023