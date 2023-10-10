六旬齊人認兩非禮親女　官稱不乏性生活仍性侵　斥禽獸不如囚4年

享齊人之福的肉類分割員，承認向情婦所生的女兒兩度施淫，包括以下體磨擦女兒私處，又曾把手伸入女兒內褲，有次其兒子更在現場。女兒受侵犯時僅7至11歲，她多年後向社工傾訴時揭發事件。現已62歲的切肉員，早前承認兩項非禮，案件今（10日）在區域法院判刑，暫委法官雅茵斥被告膽大妄為，在性生活並無不足的情況下，為女兒洗澡等簡單事也會起性衝動，認為被告未有坦誠交代其犯罪原因，指他悔意不足，行為禽獸不如，判他入獄4年。



被告以「YHK」作代號，62歲，報稱肉類分割員。他承認於2015年1月1日至12月31日期間某日，在粉嶺近海聯廣場某單位非禮女童X；及2016年12月1日至2019年12月31日期間某日，在粉嶺御庭軒某單位非禮女童X。X於首項控罪時，約7至8歲；她於第二項控罪時，約8至11歲。

被告YHK在區域法院承認兩項非禮罪，被判入獄4年。(資料圖片)

與妻結婚30年同時與事主母婚外情逾20年

法官引述被告心理報告指，被告與妻子結婚三十多年，另與X母發展婚外情約二十多年，直到被告因本案被捕才中止。由於被告未向心理專家披露其犯案詳情，又藉詞記憶模糊，報告在有限資料下評估被告重犯機會低。

官質疑性生活無不足為何對女兒有性衝動

此外，報告指沒有證據顯示被告有孌童癖。惟法官質疑被告既無孌童癖，性生活又無不足之處，為何只是替女兒洗澡如此簡單的事，會引起被告的性衝動，斥被告悔意未充分，未能坦誠其犯案原因，從而對症下藥。

X對父親有未能化解的憤恨

法官另引述創傷報告指，X案發時只有7至11歲，正值心靈脆弱的年紀，易因被非禮而造成長期心理困擾，以致後來出現行為偏差。報告顯示，X對父親有未能化解的憤恨，對異性同學亦有戒心。

官斥被告自私無比

另外，報告又指X在被問及對父親有何期望時，她稱知道母親想父親獲輕判。法官斥X此種將母親期望放在優先的扭曲想法，是由被告自私無比的行為引致。報告另指，X一直否認受事件困擾，表現得與被告完全情緒分割，情況非常不尋常。

一再重犯未覺自己有錯

法官另指，被告以下體磨擦X私處的行為，與性行為只是一線之差，斥被告為一己私慾而將X視為洩慾工具，行為噁心。被告多年後再犯，並用同一方法紓緩自己的壓力，更是一錯再錯，可見其不認為自己有錯。

被告有使用一定暴力

法官認為被告犯案雖沒有周詳計劃，但有一定預謀，且牽涉暴力行為。被告在第一次犯案時，明明是要為X洗澡，卻將她抱入睡房，目的是方便其性侵，他將僅8歲的X推在床上，毫無疑問是暴力行為；第二次犯案時，被告要求和女兒一起蓋被子，其目是不想讓兒子見到其行為。他在X反抗下，仍強行指插X私處，必然會令X不適，同屬使用暴力。

兒子在場犯案岡顧或會造成的影響

法官最後指，因為被告禽獸不如的行為，令X失去父親的關心。被告先是在沒有衣物阻隔下，以其性器官接觸X的私處，先不論被告有否性病，當中有傳播疾病的風險，後來更變本加厲，在與兒子在同一沙發下仍侵犯X，行為膽大妄為，完全不怕被兒子發現會對其造成何等倫理及心理影響。考慮到以上種種情況，判被告入獄4年。

案件編號：DCCC 1024/2022