施政報告｜北都行動綱領出爐　政府擬於2027年前啟動收地程序

新一份《施政報告》提到，政府將於短期內公布《北部都會區行動綱領》，以產業發展為導向，促進經濟和社會發展，包括在在古洞北和洪水橋預留政府辦公大樓用地。《北部都會區行動綱領》提出，在2027年或之前，為所有主要發展項目啟動收地程序，並在2032年或之前平整四成新發展土地的工作和落成新增單位四成。



2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

上周三《施政報告》提到，政府將於短期內公布《北部都會區行動綱領》，將「北部都會區」將分為四大區域，由西至東分別為「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」。

發展局局長甯漢豪、運輸及物流局副局長廖振新及北都辦主任丘卓恒，今就相關行動綱領召開記者會解釋措施詳情。

發展局局長甯漢豪（中）及北都辦主任丘卓恒（右二），就行動綱領舉行記者會。（林穎嫺攝）

《北部都會區行動綱領》列出未來3年發展重點，包括於元朗創新園附近及洪水橋廈村多層現代產業大樓用地招標，而洪水橋廈村第二期土地平整及基礎工設施工程展開，該區首批公營房屋，即專用安置屋邨居民入伙。

此外，元朗南第二期土地平整及基礎設施工程展開及第三期發展規模檢討完成，流浮山的發展方案亦會出台，同時元朗創新園微電子中心啟用。此外，洪水橋廈村第一期土地平整及基礎設施工程、市中心商業及商住用地的土地平整工程、自資專上院校用地的土地平整工程亦會完成，

交通方面，屯馬線洪水橋站工程會於未來3年展開，港深西部鐵路洪水橋至前海次階段、尖鼻咀至白泥綠色運輸系統可行性研究亦會於2026年之前完成。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



+ 25

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）