九龍城法院走犯｜偷竊男判監後躍欄而出　被截稱：我兩隻狗會死㗎

九龍城法院下午發生走犯事件，一名無業男子承認偷他人iPhone11，今(31日)在法庭被判囚7個月後，突然用手按著犯人欄約1.5米高的欄杆，並從欄中跳出。他一度成功奪門而出，但在門口已遭多名警員制服，並被按在地上。期間無業漢曾謂：「我兩隻狗會死㗎！」之後已被鎖上手銬並押返犯人欄。



偷醉酒事主手機

被告楊孟德，28歲，無業。他承認於本年10月3日，在油麻地彌敦道332號外偷竊一部價值7000元的黑色iPhone 11手提電話，為NASSER HUSSEIN SALEH SAEED的財產。案情指，被告趁事主醉酒在路邊睡著時，偷取其身上的電話。

年約50歲被告否認在家非禮10歲女兒，案件在九龍城法院審理。(資料圖片)

求情提及有兩隻狗要照顧

被告的案件今被安挑在九龍城法院的第四號庭處理，裁判官判刑時引述辯方求情指，被告養了兩隻狗，但均沒有晶片，若被告被判囚，擔心沒人照顧兩狗下，兩狗會被人道毀滅。裁判官判刑後稱，可讓被告致電親友安排人士照顧狗隻。

越過犯人欄而出避過保安攔截

被告聞言後一度舉手示意，當值律師服務的職員和他談了數句，律師向法庭表示沒有進一步申請。惟案件完結後，被告突用手按著犯人欄約1.5米高的欄杆，然後從欄中跳出，他著地後即衝向門口，庭上有人大叫：「走犯。」保安人員試圖用手攔截被告不果。

成功奪門而出隨即被制服

被告最終成功奪門而出，但他只剛出門口不遠，便在第四庭門外被數名警員合力制服。警員把被告按在地上，被告謂：「我兩隻狗會死㗎！」警員最後為被告鎖上手銬，並把他帶回犯人欄。

案件編號：KCCC2856/2023