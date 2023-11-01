天瑜醫療事故｜天瑜爸赴警總落口供追究刑責　接下來為健康而戰

8歲女童周天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，天瑜父親早前與醫管局就民事索償達成和解協議，但會繼續追究刑事責任，早前已就包括指有醫生術後修改手術紀錄等事報警。天瑜父親在Facebook發帖表示，10月31日在大律師陸偉雄及對方法律團隊陪同下，已在港島區警察總部落口供，意味警方將就事件正式展開刑事調查。



不肯定有生之年能看到醫生繩之於法

天瑜父親在帖子中指出，由於案件進入調查關係，他不便交代太多內情。陸偉雄告訴他，負責接待他們的幾位警員均十分高級，他為此感謝港島區重案組的重視。

天瑜父親稱，刑事調查可以很漫長，而他個人的健康也不太明朗，不敢肯定是否能有機會在有生之年，看到涉事醫生被繩之於法。但既然警方已經接手，暫時他可以做的事情已經不多，只能寄望警方早日完成調查，而他對香港警隊的辦事效率還是充滿信心。

▼2022年11月4日 天瑜留院兩年半終回家團聚▼



11月中切除肺葉懷疑癌細胞 右臂12月動手術

民事索償方面，已跟醫管局達成和解。刑事方面，也已經有了一個好的開始。天瑜父親表示，早前他已去過律師樓立下平安紙，把這一堆擔子卸下後，接下來的日子便要轉到另一個戰場，為自己的健康而戰，他應該會在11月中接受手術，切除肺葉上懷疑是癌細胞的組織。右手手臂上的腫瘤，會在12月初切除。接著再進行為期6星期的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞。

天瑜父親稱，回想過去幾年的經歷，可謂荊棘滿途。但感恩一路以來，身邊都不斷出現着很多天使，不然他不可能夠走到今天這一步。他感謝曾提供協助的法律人士及團隊、感謝仁安醫院院長和W醫生、香港01等各大傳媒，以及一路為天瑜進行義診的黃天賜教授、贊助他中醫費用的周吉佩等人。他更加感謝一路與他同行、不斷給他支持的香港市民和各地熱心網民。他一定會繼續加油，努力治病。