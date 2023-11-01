9號風球港鐵停露天段　田北辰倡建防風罩　林世雄：方案不可取

颱風「小犬」上月吹襲香港，突如其來的九號風球，令港鐵須即停露天路段列車服務，不少市民因此而滯留港鐵站及機場。實政圓桌立法會議員田北辰早前建議，於港鐵露天路段安裝防風罩，令列車在九號風球下仍可於露天路段如常行走。不過運輸及物流局局長林世雄今日（1日）表示，此舉並不可取，並解釋指防風罩較重，架空路段未必可承擔其重量；而且本身列車行駛速度快，機場快線可達時速130公里，可能會「扯風」。

林世雄表示，正探討惡劣天氣下交通安排，包括研究正在行駛的港鐵列車，或駛至轉車站才暫停服務，而非到下一站後便即時停運。



運輸及物流局局長林世雄（資料圖片／廖雁雄攝）

林世雄今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，正檢視在天文台發出八號以上信號後，港鐵停駛露天路段的安排是否有空間改善。他表示，當年決定九號風球或以上停駛是經過社會、立法會一番討論，露天段行車的問題不單止考慮風速，更關乎會否有外物掉進路軌，例如部份鐵路靠近大廈，情況更為複雜。

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



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駛至轉車站才停駛 成研究方向

坊間有意見認為，已開出的列車，應完成全程車程，惟林世雄表示，部份鐵路線非常長，例如屯馬線由屯門開往馬鞍山，過程中有不少變數。不過林世雄亦指，即使不完成全程，現時其中一個研究方向，是列車駛至一些轉車站才暫停服務。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼



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田北辰早前提出，應於露天段安裝防風罩，使列車可於強風下安全行駛。不過林世雄指並不可取，有不少露天鐵路都是架空鐵路，而能夠承受強風的防風罩必然不會輕巧，相關構築物未必可承受其重量。他又指，東鐵列車時速可達80至90公里，機場快線更可達130公里，若安裝防風罩，可能出現「扯風」現象。

對於九號風球當晚大批旅客於機場等候的士，林世雄表示，會研究類近派籌登記的措施，令旅客可一邊休息一邊輪候的士，毋須再於的士站排隊。