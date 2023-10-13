9號風球｜鐵路工會轟要續開車罔顧司機安全　指岑智明屬學術討論

颱風「小犬」本周日（8日）襲港，天文台突於晚上7時發出9號風球，港鐵即時暫停所有露天段的列車服務，由於轉風球前只有15分鐘預警，令大量市民及遊客滯留在港鐵站及機場。社會上有討論指，前線司機應在颱風天工作，令交通服務不受影響。工聯職安健協會、香港鐵路工會聯合會、汽車交通運輸總工會今（13日）招開記者會指，相關討論本末倒置，罔顧前線司機安全。



由於9號風球後港鐵即時停止所有露天段的列車服務，大批市民滯留在紅磡站、荃灣西站、大圍站，亦有旅客因機鐵停駛而滯留機場，大批人排長龍等的士出市區。工聯職安健協會、香港鐵路工會聯合會、汽車交通運輸總工會今日招開記者會指，要求在9號風球下維持交通行駛的討論是本末倒置，罔顧前線司機安全。

▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



鐵路工會指停駛源於2012年9號風球下大學站事故

天文台前台長岑智明昨日（12日）發表評論文章，認為港鐵應檢討，是否要硬性地於9號風球下，暫停所有露天段服務。

香港鐵路工會聯合會林偉強指，2012年時曾有一輛列車在大學站在9號風球下行駛，冧樹阻礙前行，令市民滯留，加上當時拯救行動有一定困難，而決定往後在9號風球下暫停所有露天段服務。他表示，每一條行車線不一，在實際情況下，路面環境多變，颱風下不時有物品跌落，岑智明意見屬學術性討論，安全為最大考量。

▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



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工聯職安健協會促安撫滯留人士情緒：疏散唔係呢個時候㗎

工聯職安健協會副主席葉偉明形容，過去一星期社會討論是否有足夠司機或車輛疏散乘客為「本末倒置」，罔顧前線司機及乘客安全。他指，管理當局應該討論如何分流空中交通，避免旅客滯留，以及如何安撫滯留市民情緒，「疏散唔係呢個時候㗎，應該係等風球落咗之後再疏散被滯留乘客。」

的士司機分會：絕對反對設立「颱風車隊」

汽車交通運輸業總工會第二副主席莊永德指，運輸當局沒有及時與珠三角地區的機場進行溝通，將抵港航班進行分流，結果引致大批抵港人士滯留機場。他又批評，機管局沒有妥善安置當日抵港旅客，「的士站排咗幾百人，明知根本無車，點解唔安置佢哋返入去安全嘅機管局大堂入面呢？任由旅客市民喺度吹風。」

對於有的士業界建議政府設立「颱風車隊」，在極端天氣下到機場接載旅客。的士司機分會會務主任梁達壯表示絕對反對，他指颱風期間司機工作並不能保障人身安全。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼

