9號風球｜林世雄：將優化航班編排　鐵路加蓋不可行　的士改取籌

颱風小犬襲港九號風球生效期間，大批旅客因機鐵停駛滯留機場，行政長官李家超已要求運輸及物流局研究改善惡劣天氣下疏導乘客安排。運輸及物流局局長林世雄今（13日）表示，當日情況有改善空間，機管局和民航處會優化颱風下重新編配航班的機制，適時啟動機制調節航班數量，港鐵亦正研究九號及十號風球停駛安排，但強調在機鐵露天段加蓋不可取。



機管局行政總裁林天福則稱，已制訂改善措施，包括實施的士排隊取籌安排，建議旅客遇惡劣天氣務必留在客運大樓，並會加強相關服務：「我哋有公共地方最強嘅WiFi、好好餐廳，打風幾個鐘好快過。」



▼10月8日 9號風球下機場大批旅客等的士▼



港鐵需研9或10號風球下停駛安排

運輸及物流局局長林世雄今訪問越南返港，落機即回應颱風小犬襲港期間的交通亂象。他表示，當日情況有改善空間，機管局及民航處會優化颱風下重新編配航班的機制，當颱風來臨時會根據整體考量適時啟動機制調節航班數量，維持有序的航空交通，同時更有效處理客運大樓的旅客。

他表示，已要求港鐵研究在九號或十號風球下，露天段的停駛安排，包括參加過往颱風時發生的事故，避免列車、架空電纜及路段受外物影響，但研究涉多範疇及要與天文台共同考慮，籲市民給予一些耐性，當有成果後會作公布。

稱機鐵露天段加裝上蓋不可行 架空天橋結構未能承重

至於有指在機鐵露天段加蓋，林世雄稱涉及許多因素，在正在運行的鐵路上加蓋，其架空天橋結構未必可承受到重量，加上會「更食風」等，其結構基礎成疑，故並不可行。林世雄亦稱局方及運輸署後續會與的士業界商討，惡劣天氣下的工作安排。

機管局行政總裁林天福則稱，當日已透過機場員工、航空公司及廣播等講述狀況，並啟動緊急應變措施，派出額外100名職員向旅客發放水等物資，也要求機場餐廳延長營業時間照顧旅客。他稱，當日已租用毗鄰的富豪酒店，提供場地讓旅客休息，並提供水等物資。

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼



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考慮的士取籌替排隊 籲惡劣天氣留客運大樓

他表示，機場設計特別寬闊，是為應付有時有大量客逗留情況，日後若遇九號風球或以上，會做好與旅客溝通，並加強相關服務。他稱知悉當日的士站大排長龍，會改善排隊方法，例如以取籌形式代替長時間排隊，當旅客取籌後可返回客運大樓休息。

林天福強調，當日天氣惡劣，為安全著想強烈建議旅客逗留在客運大樓，又指「我哋有公共地方最強嘅WiFi、好好餐廳，打風幾個鐘好快過，未來會加強服務，令旅客就算逗留（機場）幾小時都唔覺得係問題。」