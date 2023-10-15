9號風球｜田北辰：港鐵早30分鐘獲悉　較天文台提示公眾早15分鐘

颱風小犬上周日（8日）襲港，天文台當晚7時改發9號風球，事前僅提早15分鐘預告，其後出現一幕幕趕回家的市民無車撘。實政圓桌立法會議員田北辰今晚（15日）表示，港鐵當晚早30分鐘便收到通知將懸掛9號風球，但天文台沒有同步地提示公眾。他建議天文台未來如要懸掛9號風球，應提早75分鐘至90分鐘通知「全世界」。



港鐵回覆查詢時，未有回應是否提早30分鐘收到將懸掛9號風球。港鐵指出，於惡劣天氣下的服務安排均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提，當時的安排是經過審慎考慮，亦有參考過往惡劣天氣下對列車運作影響的經驗。天文台尚未有回應。



北辰今晚在Facebook發文表示，以往天文台決定掛9號風球，會預先同時通知全港市民，但這次小犬襲港，港鐵提早30分鐘便收到通知，但天文台沒有同步地通知公眾，「所以佢又唔講得，烏溪沙開出嘅車因為車程要一小時，但只會開到荃灣西。等到15分鐘後，車上嘅乘客先知要提早落車！」

▼10月8日 9號風球下港鐵乘客滯留紅磡站▼



+ 9

認同應說明每一條線的臨時終點站

田北辰續指，非常支持港鐵在懸掛9號風球期間，會說明每一條線的臨時終點站，例如屯馬線的終點站改為荃灣西。不過，他指港鐵做法仍有不足，如當時仍懸掛8號風球，市民未必估計到懸掛9號風球的時間，「我當然唔接受港鐵目前咁嘅安排啦，市民點識估幾時掛9號呢？」

運輸及物流局局長林世雄昨日（14 日）表示會與港鐵研究停駛安排，如已開出的列車看看可否繼續駛往餘下的站點，讓乘客在上車前知道列車行駛至哪個站點。田北辰表示「絕對支持」，「9號風球都突然中間就停駛，之後乘客要係風雨中離站搵車，梗直冇可能。」

實政圓桌立法會議員田北辰表示，以往天文台決定掛九號風球，會預先同時通知全港市民，不理解小犬襲港期間為何港鐵早三十分鐘便收到通知。（資料圖片／李宇婷攝）

建議至少提早75至90分鐘通知「全世界」

田北辰建議將來天文台決定掛9號風球前，必須提早及同步地通知「全世界」，最好提前一個半小時以上，下限為75分鐘。他解釋稱，因為目前港鐵最長車程大致為75分鐘，故預告之後列車可以完成全程。另外，他指港鐵應該在每一個站向乘客清楚說明，由幾時開始列車只會行駛去到露天段前的最後一個站。

▼10月8日 港鐵荃灣西站乘客滯留▼



+ 12

建議港鐵加建上蓋防大型外物跌落路軌

田北辰建議港鐵露天路段加建上蓋，「其實我一早已經講咗絕對唔係天價都要做，但如果局長覺得唔需要詳細研究都認定係天價嘅，我都無話可說。」他表示曾問過專家，興建上蓋並非為隔絕噪音，可以只用堅硬物料建立很疏的框架，防止大型外物跌落路軌。「當然仲有一個可能性整完個上蓋，嗰風大到連青馬大橋都要閂，咁嗰陣時機鐵停就有晒理據，好易決定！」

他認為局長林世雄應研究加建上蓋的不同方法、費用、可行性等，「而唔係就咁用口講？有個研究、有個報告出嚟，我覺得社會點都會心服口服，好過而家連研究都費事喇！」

▼10月8日 港鐵大圍站乘客滯留▼



+ 4

港鐵：惡劣天氣下的服務大前提為安全

港鐵回覆查詢時，未有回應是否比公眾提前收到將懸掛9號風球的通知，不過表示於惡劣天氣下的服務安排均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提。當時的安排是經過審慎考慮，亦有參考過往惡劣天氣下對列車運作影響的經驗。