新冠｜孔繁毅：瑪麗醫院新冠病人近日增兩成　料11月底迎來高峰

感染及傳染病學會預料，香港冬季將出現流感及新冠病毒感染高峰。該會理事會成員、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，瑪麗醫院近兩星期新冠確診病人上升約一至兩成，部份人更要入住深切治療部，料高峰期會出現在11月底至12月頭。學會引述調查指，有7成受訪者不知道或不認為自己屬高危，呼籲市民確診後盡快求醫。



孔繁毅表示，夏季流感高峰剛結束，將迎來新冠高峰，瑪麗醫院近兩星期新冠確診病人也增加一至兩成。他呼籲市民、尤其是長者及長期病患等高風險人士，當確診時應盡快求醫，在病發一兩日黃金期內服食新冠藥物，減低併發病入院機會。

他又說，現時有600多位私家醫生，可向有需要患者處方新冠口服抗病毒藥物，患有慢性疾病的高風險患者如有需要，可先諮詢醫生意見，充分了解新冠口服抗病毒藥物與其他正在服用的藥物可能出現的相互作用。

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感染及傳染病學會引述今年7月進行一項與新冠有關的調查，逾千名屬高風險群組的香港受訪者中，發現有7成人不知道或不認為自己屬高危，更有逾4成人稱只會在病情變得非常嚴重，才會接受處方治療。

濕度每降1% 新冠病毒病例增6%

該會指有研究表明，乾燥的環境似乎與流感病毒的生長和傳播有關，在潮濕的空氣中，流感病毒難以積聚，而在乾燥的空氣中卻會迅速蔓延；新冠病毒在陽光減少、溫度較低和相對濕度較低的環境中存活時間較長，因此在冬季寒冷及乾燥的氣候下，環境中的活性病毒數量可能會更多，更有研究發現，濕度每降低1%，新冠病毒病例的數量便會增加6%。

香港感染及傳染病醫學會會長、感染及傳染病科專科醫生連慰慈表示，預料流感及新冠病毒將在冬季出現感染高峰期，調查也反映不少人對感染新冠病毒後求醫的態度猶豫不決。她稱隨着社會復常，流感及新冠病毒感染在有高危因素人士當中，其重症、住院率及死亡率仍然甚高，故不應輕視流感及新冠病毒病帶來的影響，如受感染應盡快求醫。