黑碼取消｜直擊皇崗口岸「開閘」　凌晨回港市民免掃碼直行

內地海關總署昨日（10月31日）宣布由今日（11月1日）凌晨0時起，出入境內地口岸不需再填報俗稱「黑碼」的「出/入境健康申明卡」，即毋須再掃碼。



《香港01》記者昨晚午夜至今日凌晨在24小時通關的皇崗口岸直擊「免掃碼」第一刻，內地口岸人員在凌晨打開檢視「黑碼」閘機的閘門，離境回港的人士直接向前行。



▼ 10月31日午夜 皇崗口岸最後一批掃黑碼回港人士▼



在踏入今日凌晨0時前約5分鐘，大批內地口岸人員聚集至閘機前，為取消黑碼作最後準備。到0時後，閘機的閘門打開，回港人士直接經過，有人展露笑容。有昨日深夜到皇崗口岸的市民，特別等到今日凌晨0時才過關，成為首批免掃碼返港人士。

▼ 11月1日凌晨0時 皇崗口岸首批免掃黑碼回港人士▼



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▼ 10月31日 福田口岸掃黑碼最後一日▼



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▼ 10月31日 蓮塘口岸深圳方掃黑碼最後一日▼



香港與內地由2月6日起全面通關，不過出入境內地口岸均需填報「黑碼」，再在二維碼讀卡器掃碼，初期實施時不少人因無法使用，而停在掃碼閘機前手足無措；有時因出入境人數眾多，出現長長掃碼人龍，成為通關焦點。內地其後簡化「黑碼」，及在出入境高峰期豁免掃碼，減輕問題。

昨日為掃黑碼最後一日，蓮塘口岸、福田口岸部份黑碼讀卡器和電腦已經關閉，但機器閘門未撤，北上和南下旅客須掃碼通關，有不少旅客直到現在仍手忙腳亂。

▼ 10月29日 羅湖口岸出入境仍需掃「黑碼」▼



▼ 10月29日 高鐵西九龍站出入口口岸免掃「黑碼」▼

