黑碼取消｜港鐵推北上優惠往羅湖落馬洲7折　指定車站、詳情一覽

撰文：陶嘉心
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俗稱「黑碼」的內地出入境健康申報，今日（1日）凌晨零時起取消，出入境內地口岸不需再填報「出/入境健康申明卡」，即毋須再掃碼。黑碼取消，而港鐵今日起亦推出指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠，直至明年2月29日。

港鐵指，今日起，早上9時後由下列指定車站前往羅湖或落馬洲站可享7折車費優惠，但須於入閘前憑八達通到指定車站之數碼服務站領取優惠。指定車站名單、領取優惠4個步驟及優惠詳情，一文看清。

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指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠實施日期：

．2023月11月1日至2024年2月29日

7折車費優惠詳情：

．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況： 不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

優惠詳情

指定車站名單：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

▼ 11月1日凌晨0時　皇崗口岸首批免掃黑碼回港人士▼

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領取優惠教學：

1. 早上9時後，於指定車站的數碼服務站選「其他優惠」

早上9時後，於指定車站的數碼服務站選「其他優惠」

2. 在7折往羅湖或落馬洲活動頁面按「領取」

在7折往羅湖或落馬洲活動頁面按「領取」

3.用八達通拍閱讀器加入優惠

用八達通拍閱讀器加入優惠

4.成功領取優惠後，畫面會顯示已存入優惠的八達通號碼

成功領取優惠後，畫面會顯示已存入優惠的八達通號碼

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