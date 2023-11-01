社署嘉許20個卓越長者計劃　社署署長：鼓勵退休長者續貢獻社會

社會福利署今日（1日）舉辦題為「金色年華之旅」的2023「老有所為活動計劃」頒獎典禮，嘉許20個表現卓越的計劃項目，並設有多個遊戲及精彩表演，與現場900多位來自各區的參加者同樂，另有超過2,000人透過網上直播在線上參與盛事。



社署署長李佩詩、安老事務委員會主席李國棟醫生及「老有所為活動計劃」諮詢委員會主席李子芬教授主禮頒獎禮，並頒發2022至23年度「一年計劃」6個特別獎項、11個地區最佳獎項及3個全港最佳獎項，以表揚傑出的參與團體。

李佩詩在典禮上致辭時表示，政府一直從多方面支援長者，除不斷增撥資源協助長者居家安老外，亦十分關心即將退休人士的需要，現時已在200多間受政府資助的長者地區中心和長者鄰舍中心加強退休前生活規劃，鼓勵長者退休後繼續盡展所長，貢獻社會，達致「老有所為」。

李佩詩指出，活動計劃在過去25年資助地區團體舉辦接近6,800個活動計劃，參與人數超過410萬人次，當中包括249萬長者，成績令人鼓舞。李國棟則稱，期望長者繼續參與不同活動，包括長者中心舉辦的新興活動，如飛鏢和地壺等，藉以多加運動和接觸新事物。

今年得到全港最佳「一年計劃」的冠軍團隊是明愛沙田長者中心的「『跨』越變幻。耆義人生」。計劃透過微電影及繪本促進跨代共融，由長者直接參與計劃的構思、策劃及推行，充分展現長者與時並進的樂活精神。

社署自2020年開始，將每年11月第一個星期四定為「老有所為日」，今年已經踏入第四年，並繼續招募長者義工成為「老有所為」推廣大使。推廣大使會於明日（2日）的「老有所為日」在各區的長者地區中心及長者鄰舍中心與大家一起做活力操，展現長者充滿活力的一面。