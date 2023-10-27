施政報告｜共創明Teen招募第二期學員　擴至中四生11.16截止報名

新一份《施政報告》宣布，共創明「Teen」計劃第二期會注入新元素。社署今（27日）公布，「共創明『Teen』計劃」即日起招募第二期學員，名額由2,800名增加至4,000名，擴展至弱勢社群家庭的中四學生，合資格學生可向所屬學校或相關福機構查詢和報名，截止日期為11月16日。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，亦會自動成為「校友會」會員，為期兩年。



▼`2022年8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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學員名額由2,800名增加至4,000名

《施政報告》宣布，共創明「Teen」計劃第二期會注入新元素，包括學員名額由2,800名增加至4,000名，並擴展至弱勢社群家庭的中四學生，亦增加團體活動種類，例如舉辦更多內地學習交流團、引入師友配對組群安排、為完成計劃的學員設立「校友會」，以提供多元社交和工作實習機會。

共創明「Teen」計劃」今日開始招募第二期學員，聚焦扶助更多來自基層家庭的中學生。來自弱勢社群家庭，尤其居於「劏房」的中一至中四學生，可向所屬學校或協助政府推行計劃的社福機構查詢和報名，截止報名日期為11月16日。（詳情按此）

弱勢社群家庭可向所屬學校或協助政府推行計劃的社福機構報名。（社署圖片）

完成計劃另獲5,000元獎學金、自動成為校友會會員

社署指，是次計劃由政務司司長領導的跨部門行動小組制定及推行，三大元素包括師友配對、個人發展規劃和財政支援。每名學員會獲配對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗，啟發學員探索更多個人發展的可能性，幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向的態度定下個人目標。

此外，友師會幫助學員培養正確的理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啓動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃後，另會獲發5,000元獎學金，可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。

計劃亦通過有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學員的互動環節等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。密集基礎計劃為期一年，學員成功完成後會自動成為「校友會」會員，為期兩年。

▼施政報告重點▼

