青少年與長者編寫患癌長者手偶表演激勵病人　獲社署頒季軍獎

即使人到暮年，也可老有所為。社會福利署昨日（1日）舉行2023老有所為活動計頒獎禮，「耆異．偶緣」獲選為全港最佳「一年計劃」季軍。該計劃讓長者與青少年共同製作手偶劇，上演真實抗癌故事，增加跨代連結。



「耆織交享樂」項目則獲黃大仙及西貢區最佳「老有所為活動計劃」獎，計劃推出多元活動，包括「共創積木畫」，逾200位長者耗時兩個多月，用14,336塊積木砌成畫，提升他們的能力感。



「耆異．偶緣」計劃團隊獲選為2022-23年度全港最佳「一年計劃」季軍。（社會福利署提供圖片）

青少年編寫劇本 與長者用襪製成手偶表演手偶劇

香港基督教女青年會秀群松柏社區服務中心，推出「耆異．偶緣」項目，由青少年訪問探索不同長者的生命故事，集結成冊並送給長者，當中選出一個關於患癌長者由懼怕治療到接受的故事，製作成手偶劇。

該中心社會工作幹事王小姐表示，活動參與人數有786名，其中包括約100位長者及200位青少年，由青少年編寫劇本，並與長者一起學習利用襪子製成手偶並於社區表演手偶劇。她指，計劃可以促進長幼共融及增加跨代連結，達致「老幼所為」。

患癌長者義工病情反覆 以故事主角自我勉勵

曾確診鼻咽癌、75歲的寶儀，對劇本中同樣患癌的主人翁的經歷深有共鳴。寶儀在2019年5月確診鼻咽癌，接受治療及康復後，她希望繼續學習充實自己，故參與女青舉辦的各類活動，包括如何應用手機、電話問候及探訪長者，更參與手偶劇的製作及多次演出。不過在今年1月手偶劇正式出演後，她於2月發現病情復發，現時仍需每月複診，鼓勵自己與故事主人翁一樣堅強面對。

寶儀介紹劇中主人患上癌症並害怕接受治療，後來獲得朋友及好醫生的鼓勵支持。她最記得某次到幼稚園演出後，有一位患病婆婆稱本來不打算接受治療，但受故事鼓勵而改變心意。寶儀深為感動，「我哋係將呢個布偶人性化，將佢注入生命，等佢有生命力同埋想像力，希望藉著佢同社會有一個對話，帶出一啲正能量。」

手偶劇三大挑戰：手口同步、背台詞、手痛

首次接觸手偶、63歲的Pauline表示，形容製作手偶劇「好大挑戰」。她解釋表演時因有舞台布簾遮擋視線，無法看見自己的手部動作，說對白時與手部動作同步有難度。一場表演為45分鐘，由於舞台矮小，表演時需要跪下。

她說因年紀大難免記性差，背台詞亦為一大挑戰，加上練習多次亦導致手部關節疼痛及肌肉抽筋，但故事本身成為她堅持下去的動力。

中心社會工作幹事王小姐表示，計劃後成立了3組持續性小組，並連結了區內的8間機構長遠合作。（洪芷菁攝）

中心社會工作幹事王小姐指在活動計劃內連結2間中學、1間大學招募青少年義工、及連結2間安老院舍及1間和營院舍合作演出。計劃完成後，他們成立了三組持續性小組：手偶工作坊、手偶製作組及表演組，並連結了區內的8間機構長遠合作。

竹園區神召會慈鳳長者鄰舍中心推出「耆織交享樂」項目，歷時兩個多月，拼砌出一幅積木畫。（洪芷菁攝）

逾200長者用14336塊積木砌成畫 獲得能力感

來自黃大仙及西貢區的竹園區神召會慈鳳長者鄰舍中心則推出「耆織交享樂」，活動多元，包括不同義工探訪長者活動、藝術創作培訓以紓解壓力及表達心意、各式興趣班如共創積木畫、皮革班、製作玩具等。其中積木畫，共有約230多名長者合作利用14,336塊細小積木，歷時兩個多月，拼砌出一幅鑽石、長者、鳳德邨及獅子山等圖案的積木畫。

84歲的珠姐是砌得最多積木的人，共砌了約360塊，當積木畫完成後，她形容非常滿足。（洪芷菁攝）

84歲的珠姐是砌得最多積木的人，共砌了約360塊，當積木畫完成後，她形容非常滿足，甚至每晚睡覺時也會惦記在心，「真係開心啊，愈睇愈開心。」珠姐拍攝積木畫給子女看，他們十分讚賞。

慈鳳中心社工杜偉邦指，長者很多時自我否定，「第一句就話乜都唔識啊，唔知點玩啊，冇咁好眼力啊，我眼又朦，耳又聾......」他表示，長者絕對有能力完成，只是需要一個平台發揮，故希望藉活動讓長者運用手指砌積木，獲得能力感。

杜偉邦提及，計劃亦推出免費刊物「銀芽」約有三年，希望「老人家都可以成長發芽」繼續發展自我，提供如畫畫及運動等教學文章，並曾在疫情期間寄送至長者住址信箱中。他又表示，「耆織交享樂」計劃總義工有155名，活動受惠人數有2423人。

社署每年均舉行「老有所為活動計劃」頒獎典禮，並設多個獎項，以嘉許參與團體。在今年的頒獎禮上，「耆異‧偶緣」獲選為全港最佳「一年計劃」季軍、「耆織交享樂」亦獲黃大仙及西貢區最佳「老有所為活動計劃」獎。