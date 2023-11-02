澳門首10月賭收年增逾3倍　公布5年規劃推動經濟適度多元發展

澳門政府昨日（1日）公布《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》，提出在2024至2028年間，積極促進發展新產業、培育新經濟增長點，鞏固和提升傳統優勢產業，進一步增強產業之間的協同發展效應，加快推動澳門經濟適度多元、可持續和高質量發展。



與此同時，澳門公布10月博彩毛收入為195.01億澳門元，較去年同期升400.2%，按月增長45.64億元，再創疫情後單月新高。首10月賭收累計1,484.49億澳門元，按年增加315.6%，已超出全年1,300億元的估算。



澳門政府指出，該《規劃》是澳門首個全面系統的產業發展規劃，是貫徹落實中央要求、做好經濟適度多元發展這個「必做題」的重大綱領性文件，提出在2024至2028年間，經濟適度多元發展的具體目標、主要任務和重點項目，引導社會投資方向及居民發展方向，從政策、人力、財力等方面多管齊下。

爭取非博彩業佔生產總值約60%

根據《規劃》內容，總體發展目標是爭取未來非博彩業佔當地生產總值約60%，非博彩就業人數比重維持在80%左右；並將經常收入對博彩收入的依賴度的比例，降至低於2019年。

整個《經濟適度多元發展規劃（2024-2028年）》文本共約5.6萬字，除前言和結語外共分8章，內容涵蓋規劃期內綜合旅遊休閒業、中醫藥大健康產業、現代金融業、高新技術產業及傳統產業轉型升級、會展商貿及文化體育產業等，各重點產業板塊需落實的主要任務及重點項目，並明確重點項目的部門分工和實施主體責任。

開發濱海旅遊產品 加大發展中醫藥產業

其中，澳門目標開發濱海旅遊產品，開拓休閒旅遊空間，促進旅遊產品多元發展。當局將跟進新博彩經營批給合同，並開展相關工作，推動幸運博彩承批公司更多地參與和配合經濟多元發展。至於中醫藥產業方面，目標是澳門與橫琴中醫藥大健康產業的發展生態漸趨完善，中醫藥大健康企業及上市的中成藥產品數量逐步增多。

豐富金融業態 打造區域會展目的地

此外，澳門爭取豐富金融業態，令金融業佔當地生產總值的比重維持在10%以上。澳門並將大力發展會展業、商貿業、文化產業及體育產業的，目標打造澳門成為理想的區域會展目的地，爭取內地專業會展活動在澳門長期舉辦，同時聯合電商平台推大型促銷活動等。

澳門政府自5月啟動編製工作，過程中舉辦了13場專場意見徵詢會，廣泛聽取澳區全國人大代表、澳區全國政協委員、立法會議員、行政會委員、業界人士和專家學者意見，並展開了為期30日的公眾諮詢。