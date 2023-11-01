澳門派錢｜賀一誠 11.14公布施政報告　預告2024年續向居民派現金

澳門行政長官賀一誠將於本月14日發表施政報告，澳門政府在先行提交至立法會的明年財政預算案披露，明年不再是赤字預算，政府將繼續實施一系列惠民措施，包括現金分享計劃、醫療補貼計劃、住宅單位電費補貼和持續進修發展計劃等，同時亦繼續實施一系列稅務減免措施。



根據預算案，現金分享計劃、醫療補貼計劃，住宅單位電費補貼計劃和持續進修發展計劃，預計總開支 85.14億元。財政預算案如通過，將是澳門連續17年有錢派，而今年現金分享計劃，澳門永久性居民身份證持有人獲派10,000澳門元，非永久性居民身份證持有人則獲派6,000澳門元。



澳門行政長官賀一誠將於本月14日發表施政報告。（資料圖片）

澳門政府向立法會提交2024年度財政預算案提到，經考慮公務人員薪酬評議會提出的意見，公務員薪俸點金額於 2024年1月1日起每點加 3元，即由現時的 91元調升至 94元。

預算案提到，預期明年不再是赤字預算，而中央公積金將恢復注資，涉及金額為逾30億元，並將在明年繼續推行以下5項惠民措施：

1、現金分享計劃

2、醫療補貼計劃

3、住宅單位電費補貼計劃

4、持續進修發展計劃

5、向澳門居民退回2022年度職業稅60%，上限$14,000-

根據去年澳門現金分享計劃，政府將向澳門永久性居民發放10,000澳門元，非永久性居民則每人發放6,000澳門元。

至於用作支付免費教育津貼、未受惠免費教育的澳門居民學生的學費津貼、大專學生學習用品津貼、學生書簿津貼、敬老金、殘疾津貼等援助金總開支約為130.63億元。連同央積金注資涉及的30億元，相關系列惠民措施估計涉及總額為246.77億元。