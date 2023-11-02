盧寵茂稱病歷互通將擴至可用醫療券內地機構　長遠冀病歷在病人手

施政報告2023上周公布，醫衞局局長盧寵茂今（2日）出席電台節目時再解釋相關措施，當中提到關於內地本港兩地病歷互通。他表示，據疫情時港深醫院的經驗，冀短期內可以與內地推行長者醫療券的醫療機構「點對點」互通病人病歷。



被問到港府可以如何確保不會出現醫療事故，他強調會以選擇高質素的醫療機構及低風險的醫療程序購入服務，會先優先選擇由香港醫生擔任負責人的醫療集團。至於不涉港人醫生的內地機構，他則表示會與內地衛健委合作。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／林靄怡攝）

一人一病歷下 到外地求醫可將病歷帶到當地醫院

盧寵茂今出席電台節目《千禧年代》時提到在明年推出的「長者醫療券大灣區試點計劃」，冀可以參考疫情期間醫管局病人在港大深圳醫院覆診的經歷，在病人同意下，將病歷送到內地醫療券機構使用。另外，長遠而言亦希望可以透過「醫健通+」，希望透過手機應用程式，做到「一人一病歷」，令病歷在病人手，日後病人到外地求醫，可以將病歷帶到當地醫院。

可探討在內地購入洗牙及補牙等低風險服務

另外，他亦提到研究購入內地的醫療服務，以縮短本港的公營醫療體系輪候時間，當中包括牙科及影像診斷服務。他解釋，現時有有不少港人會跨境往內地看牙，而洗牙及補牙等基礙醫療服務都屬低風險的醫療程序，故認為可探討購入。

盧寵茂稱不涉香港醫生內地機構 會與內地衞健委共同監管

被問到港府可以如何確保不會出現醫療事故，他強調會以選擇高質素的醫療機構及低風險的醫療程序購入服務，但明白永遠做醫療程序都有風險，故會先優先選擇由香港醫生擔任負責人的醫療集團，「這個比較理想，可以捉住佢嘛，有咩問題可以負責到。」至於不涉港人醫生的內地機構，他則表示已與內地衞健委、省政府溝通一同做監管工作。

至於救護車跨境運送方面，盧寵茂強調，服務不針對需要緊急搶救或輕症人士。（資料圖片）

至於救護車跨境運送方面，盧寵茂強調，服務不針對需要緊急搶救或輕症人士，故肯定不會日日都有相關個案要由內地跨境運送病人來港，「肯定不是日日都有，可能每月只有單位數字。」他又指，大部份跨境運送病人來港的病人為港人，但不排除會有其他國籍，又指會在一間內地醫院先試行，該間醫院會為最多港人需求並靠近邊境。

有信心「 1+」機制可以吸引藥廠來港研發藥物

今個月推行的新藥審批「 1+」機制，盧寵茂早前表示，此機制為本港可以做「第一層審批」的第一步，其中一個目標是希望可以作為窗口讓中藥走向世界。他今日再被問到需要多少時間才可以做到「第一層審批」時指難以有確實時間，因要視乎「 1+」機制成效如何「講個數字係不負責任」。

他強調，「說話唔可以亂講，藥更唔可以亂食」，但有信心「 1+」機制可以吸引藥廠來港研發藥物，因為現時本港審批的藥物在內地大灣區可以使用，故有一定吸引力。