新藥審批「1+」機制下月生效　治療嚴重或罕見疾病新藥審批加快

施政報告2023周三(25日)公布,在醫療方面,當局宣布今年內推出「1+」機制,治療嚴重或罕見病新藥只須一張國家發出的「藥劑製品證明書」及一份專家報告則可來港註冊。



翻查衞生署藥物辦公室,新藥劑或生物元素藥劑製品註冊申請指南已作出更新,指新藥註冊「1+」機制將於下月1日實施,如罕見病藥物只有一張國家發出的「藥劑製品證明書」,提交產品在相關適應症和用法用量的本地臨床數據,則可在本港申請註冊。



衞生署指,實施「1+」機制將使香港能更主動加快審批治療嚴重或罕見疾病新藥的註冊申請,長遠而言,有助強化香港藥物審批能力。



