施政報告｜醫管局稱全力配合　相信有助提升公營醫療服務質素

醫管局主席范鴻齡歡迎行政長官李家超今日（24日）發表《行政長官2023年施政報告》內有關醫療服務的措施，相信有助醫管局持續提升公營醫療服務的質素，建設健康香港。醫管局會全力配合政府的政策，繼續增加公營醫療的服務量和提升質素，以應付需求。



▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



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致力縮短耳鼻喉科及骨科新症輪候時間10%

醫管局表示，除了現正推行的縮短內科專科門診穩定新症病人輪候時間的措施，醫管局下年度會致力把耳鼻喉科及骨科的穩定新症輪候時間縮短10%；並繼續推動中西醫協作服務，包括把中醫復康加入「中風治療」住院臨床框架，陸續覆蓋所有醫院聯網；在日間化療中心開展全新的「癌症治療」先導項目，並探討把中西醫協作推展至更多新病種例如老年退化性疾病等。

在精神健康方面，醫管局會把個案管理計劃的個案經理，與嚴重精神病患者的比例優化至不超過1：40，並維持第一優先（即緊急）個案及第二優先（即半緊急）個案的整體新症預約輪候時間中位數，分別為不超過一星期及四星期，以加強對精神病患者的支援。

參照國家認證標準籌建首間胸痛中心

醫管局會繼續優化醫療服務，包括籌備於2025年在瑪麗醫院設立參照國家認證標準的全港首間胸痛中心；並配合政府的鼓勵生育措施，籌備建立母乳庫及逐步增加輔助生育名額；而即將設立的「聯網臨床研究支援辦公室」，亦有利促進醫管局進行臨床研究及試驗。

▼10月25日 李家超出席施政報告記者會▼



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與內地持續探討跨境器官配對

范鴻齡表示，人力資源是建設健康香港的重要一環，醫管局會繼續透過不同計劃引入更多醫療人才和加強交流合作。 醫管局亦支持政府於大灣區的醫療機構策略性採購醫療服務；而政府與內地持續探討跨境器官配對，亦有助增加兩地輪候病人獲得移植的機會。

另外，醫管局亦會重啓醫院認證計劃，參與《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）的評審認證，確保醫院達到國際醫院評審標準。

▼施政報告重點▼

