港人遊日本｜丘應樺：港人佔訪日旅客第三多　首季消費1050億日圓

到訪日本的商務及經濟發展局局長丘應樺今日（19日）在香港駐東京經濟貿易辦事處成立35周年酒會上指出，在今年首四個月，香港是日本第三大旅客來源地，而香港旅客在今年首季的總消費額約為1,050億日圓（折合約57.86億港元），在日本的國外旅客收益中排行第四，佔總額超過10%。以首季416,200人次訪日，即平均每人在日本花費約1.4萬港元。



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丘應樺：1400家日本企業在港設立分部 屬最大外資企業組別

丘應樺今日在東京訪問期間，為駐東京經貿辦成立35周年慶祝酒會主禮。他在酒會上致辭時，感謝超過300名來自當地政商界、學術界、傳媒及民間團體的嘉賓多年來對駐東京經貿辦工作的支持；香港在全球設有14個駐海外經濟貿易辦事處，而駐東京經貿辦屬最早期成立之一，足見香港與日本的經貿關係一向密切。

丘應樺指出，香港一直是外資企業包括日本企業的首選地點，在2022年，約9,000家海外及內地企業在香港設立分部，當中包括約1,400家日本企業，令日本企業成為在港最大的外資企業組別。他表示，縱然面對疫情和早前社會動盪的挑戰，香港在「一國兩制」方針下繼續享有無可比擬的優勢，並成為外資企業開拓具龐大潛力的粵港澳大灣區市場的門戶。

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（19日）在東京為香港駐東京經濟貿易辦事處成立35周年慶祝酒會主禮，他指香港是日本第三大旅客來源地。（政府新聞處圖片)

港旅客消費屬日本國外旅客收益中排行第四

丘應樺表示，在今年首四個月，香港是日本第三大旅客來源地，而香港旅客在2023年首季的總消費額約為1,050億日圓（折合約57.86億港元），在日本的國外旅客收益中排行第四，佔總額超過10%。

根據日本政府觀光局（JNTO）資料，今年首四個月到訪日本的香港旅客有569,000人次，僅次於韓國旅客（2,067,700人次）及台灣旅客（1,078,300人次），比第四位的美國旅客多約7,000人，較新冠疫情前、2019年同期少18.7%（ 699,852人次）。以首季香港旅客416,200人次計算，每人平均在日本消費約252,300日圓（13,902港元）。

丘應樺會上呼籲日本的持份者支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），並指香港的加入將為RCEP成員經濟體的商界帶來更多營商和投資機遇。他表示，根據最近的一項調查顯示，近八成受訪駐港日本企業預期香港加入RCEP會帶來更多裨益。