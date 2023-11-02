日本消費廳警告4企業　港消委會曾測試減醣電飯煲　樣本表現參差

日本四間「減醣電飯煲」企業因提不出相關減醣證據，遭日本消費者廳警告。減醣飲食流行，市面上有不少減醣電飯煲、減醣電飯杯產品，聲稱可減低白飯中醣份。香港消委會2021年6月就曾測試本港市面11款減醣電飯煲產品，發現樣本間的表現參差，部份電飯煲以減醣模式蒸煮的米飯，其碳水化合物與正常模式無明顯分別。



營養師陳筠霖指，減醣電飯煲或多或少會令米飯中的碳水化合物有少許流失，但大部份的碳水化合物仍保留在米飯當中。她建議，如想食得健康，除要注意每一餐食白米飯份量，亦可以在白米當中加入藜麥、糙米或者10穀米等，提升飽肚感。



日本多家品牌也推出「減醣電飯煲」，號稱可以大幅減少醣類攝取，吸引消費者購買。然而，日本國民生活中心實測後，發現減醣電飯煲煮出來的白飯，含醣總量與一般電飯煲沒有太大差異。（NHK報道截圖）

根據日本媒體「時事通信社」報道，有四家減醣電飯煲的企業，因為提不出相關的減糖證明，而遭到日本消費廳的警告。

消委會前年測試11款減醣電飯煲 部份碳水化合物與正常模式無明顯分別

消委會在2021年曾測試11款減醣電飯煲，當中未有日媒今次提及的品牌，而該次測試發現樣本間表現非常參差，部份電飯煲以減醣模式蒸煮的米飯，其碳水化合物與正常模式並無明顯分別，減醣效果成疑。消委會當時指，若消費者誤以為減醣飯較傳統電飯煲的米飯健康，因而掉以輕心增加進食量，則有可能弄巧反拙，攝入更多碳水化合物。

營養師指大部份碳水化合物仍留在米飯中

家營營養中心、認可營養師（香港營養師學會）陳筠霖解釋，減醣電飯煲的原理，是電飯煲內有內鍋及外鍋， 內鍋裝入白米，外鍋則加水。當白米煮得差不多時，內鍋會升起去隔走水分，有部份的澱粉質會留在水中而做到減醣。

她續指，雖然此做法或多或少會令米飯中的碳水化合物有少許流失，惟大部份碳水化合物仍保留在米飯當中，加上有一些減醣電飯煲的設計沒有把來鍋升起的動作。其實煮出來的米飯與普通電飯煲的碳水化合物含量差別不大，故在使用相關電飯煲時勿因其指會減糖掉以輕心，仍然要注意食用的份量。

減醣飯蒸煮過程前後對比圖。（消委會提供）

升糖指數反而有機會較高 營養師指糖尿病病人不宜用

陳筠霖表示，如果一般健康的人使用這些減醣電飯煲亦有注意每次食飯的份量，沒有太大問題，惟糖尿病病人則不太建議，因這些減醣電飯煲比普通電飯煲所需水量會較多，米飯所吸收的水份會較多，口感亦會變得濕潤，當中的澱粉質亦會較糊化，升糖指數反而有機會比較高。

白米加藜麥增飽肚感 食得健康

她又建議，如想食得健康，除要注意每一餐食白米飯的份量，亦可以在白米當中加入藜麥、糙米或者10穀米等，從而增加當中的纖維量，纖維能夠延緩碳水化合物對血糖的增加，提升飽肚感。