日本「減醣電飯煲」效果不符遭消費廳警告　網民高喊被騙

現代人注重飲食健康，像是許多人在健身時，都會配合少油少醣、高蛋白的飲食模式。



為了滿足這項需求，市面上也出現了號稱煮米飯時，能夠減少醣份的電飯煲。但最近日本卻驚爆，有的所謂「減醣電飯煲」業者，因提不出相關合理的減醣證據，遭到日本消費廳的嚴重警告。

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根據日本媒體「時事通信社」報導，有4家減醣電飯煲的公司，因為提不出相關合理的減醣證明，而遭到日本消費廳的警告。

這4家公司分別是「forty-four」、「SOUYI JAPAN」、「EPEIOS JAPAN」和「HR貿易」（點圖放大瀏覽）：

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消費廳指出，這些公司在官網等處，宣稱只要用該社的減醣電飯煲煮飯，就能透過水分的蒸發排出醣份，減少44％至54％左右的醣。

消費廳要求這些公司提出相關資料，佐證產品確實有這項效果。但廠商提供的實驗結果，卻發現只是因為提高了水的含量，使得醣份「百分比率」降低，並沒有實現真正的減醣效果。

由於實際效果和說明不符，因此這違反了日本的景品表示法，遭到消費廳的嚴重警告。forty-four的減醣電飯煲在日本頗為有名，在多個銷售網頁排行前列。順帶一提，港人較熟識的日本品牌，包括Panasonic和Tiger等，均沒有販售減醣電飯煲。

根據朝日新聞報導，目前被警告的4家業者，forty-four和SOUYI JAPAN目前已經更改相關說明。至於EPEIOS JAPAN和HR貿易，則是再無販售相關爭議產品。

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然而網友們對此還是感到相當不滿，紛紛表示「很多人已經信了廣告內容被騙花大錢買，讓公司賺到不當利益了」、「IG上看到很多人在推，但內容吐槽點滿滿」、「當初看電視廣告還一度想買」、「我當初看了有吉和櫻井的節目，就買了forty-four的減醣電鍋了」、「把水加到醣份佔比剩一半，那不就等於稀飯了嗎」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】