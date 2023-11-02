衞生防護中心宣布　夏季流感季節完結　惟冬季高峰期料年底來臨

衞生防護中心今日（2日）宣布，為期10星期、今年八月下旬開始的夏季流感季節完結。據最新一期的新冠及流感速遞顯示，流感病毒陽性百分比及流感而入住公立醫院的比率皆低於基線水平。



但衞生防護中心表示，一般年底為冬季流感高峰期，呼籲所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗。醫務衞生局局長盧寵茂今日在電台節目後記者時亦提醒，預計冬天新冠病毒及流感都會有高峰出現，呼籲市民盡快接種疫苗。



衞生署衞生防護中心今日（2日）宣布今年八月下旬開始的夏季流感季節完結。 （資料圖片）

據最新一期的新冠及流感速遞顯示，截至10月28日的一周，流感整體活躍程度大幅回落，由前周的6.46%下降至5.44%，跌破9.21%的基線水平，流感最高峰已過。當中8%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感，佔82%。另外，同期亦錄得36宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉207人染疫。

至於公立醫院流感相關入院率亦見回落，過去一周入院率繼續跌穿0.25水平基線水平，為0.24（每一萬人口計），較前一周錄得的 0.34微跌。由於兩者均低於基線水平，故衞生防護中心今日（2日）宣布今年八月下旬開始的夏季流感季節完結，為期10星期。

不過，衞生防護中心提醒，一般年底為冬季流感高峰期，呼籲所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗。醫務衞生局局長盧寵茂今日在電台節目後記者時亦提醒，預計冬天新冠病毒及流感都會有高峰出現，呼籲市民盡快接種疫苗。

他表示，政府已經採購XBB疫苗，希望很快可以到港，惟最初的供應可能有限，呼籲上一針疫苗已接種超過6個月的市民，不要等待XBB疫苗，應該盡快接種現有的疫苗。