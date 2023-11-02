流感｜21個月大女嬰染甲型流感　併發休克入ICU　已好轉情況穩定

衞生署衞生防護中心調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的的21個月大女嬰，並獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治，並證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，病人經治理後好轉，現時情況穩定。



瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

衞生防護中心表示，一名過往健康良好的21個月大女嬰，10月30日起發燒和流鼻水，同日因徵狀惡化獲安排到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發休克。病人經治理後好轉，現時情況穩定。

防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。中心提醒社會各界提高警覺，季節性流感疫苗接種計劃已展開，中心呼籲市民踴躍接種免費季節性流感疫苗。

中心發言人指，流感可致高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。

中心續稱，同時患上流感與新冠病毒的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。