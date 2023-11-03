同樂運動會｜迄未公布派高官出席　政府沒有正面回應

有41年歷史的同樂運動會（Gay Games）今日（3日）起在香港舉行，行政會議召集人葉劉淑儀亦會出席，惟同運會大會透露，暫未有高官出席其開幕式。活動早前惹來保守派和建制派人士質疑，指活動背後目的是推動同性婚姻合法化，或與國家安全法有抵觸。



《香港01》就此向文化體育及旅遊局，以及民政及青年事務局查詢，但政府沒有正面回應，只重申活動申請程序及強調需符合法規，未交代到底會否有官員出席，又或不派員出席的原因。



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同樂運動會今日起香港舉行，是首次在亞洲舉辦同運會盛事，目標是透過體育、藝術和文化活動教育世界各地的民眾，促進人民對LGBTQ+人群互相理解。 但如此盛事卻暫未見政府公布派高官出席，包括明日（4日）假伊利沙伯體育館舉行的開幕典禮。

《香港01》就此向文體旅局及民政局查詢，包括當局有否收到同運會的邀請，出席活動或開幕式？為何未有派員出席？若與日程相撞，相關官員有什麼活動？不過，政府的回覆內容，並未回應以上任何一個問題。

何君堯、梁美芬、簡慧敏、邵家輝和李鎮強等議員，與一批市民召開記者會，反對舉辦同樂運動會。（梁鵬威攝）

政府回覆稱，「同樂運動會」由個民間組織籌辦，很多活動都在私人場地舉行。政府已通知主辦單位，不論活動在私人地方與否舉行，都必須遵守香港法律和規限。政府處理任何活動的申請，包括使用政府場地或公共空間，都會按法例及相關程序處理。申請人必須按現行規則和程序向相關部門提交申請，部份活動更必須向相關部門申請所需牌照和許可證等。

各部門會嚴格按現行程序和準則處理使用場地或公共空間的申請，並會因應活動的情況，按需要施加條款，包括人群管理、安全措施等。此外，各部門會明確指出及要求須遵守香港法律，和各相關部門定下的要求和附加條款等規限，確保活動依法、安全和有秩序地進行。