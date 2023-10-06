醫生戴學良未見病人先轉介做化驗違醫療券守則　醫委會判除牌緩刑

衞生署早前接獲投訴指，病理科專科醫生戴學良在安排長者接受如驗血及照肺片等化驗前，未有向長者事前進行諮詢；加上其在有化驗結果後，交由同事代為向病人解釋，涉違醫療券的守則。戴學良回覆衞生署調查時指，相關化驗是「為無病徵的長者進行慢性疾病篩查」，又指病人在結果出後如有任何查詢可以到診所找自己。



衞生署在調查後確認事件，並轉介醫委會調查。醫委會今（6日）表示，戴學良未有親自為長者進行諮詢，令有半年一檢的長者仍獲安排驗血做篩查，裁決其有專業失當，但由於醫生已沒有參與任何政府的資助計劃，認為重犯機會低，故判除牌1個月，緩刑6個月。



醫委會。（資料圖片）

醫療券列明醫務人員須提供服務才可扣款

現時每名65歲或以上的本港居民，每年都可獲發港幣2,500元的醫療券。據醫衞局列明在使用醫療券前，醫務人員必需要先為長者提供服務才可以扣款。不過，衞生署醫療券部門在2020年12月至2021年4月期間，接獲6宗投訴指，病理科專科醫生戴學良在安排長者接受如驗血及照肺片等化驗前，未有向長者事前進行諮詢；加上其在有化驗結果後，交由同事代為向病人解釋。

11病人情況一樣 有半年一檢病人仍獲安排驗血

衞生署其後就事件進行調查，抽取醫生在2021年1月中至4月中提交的27次醫療券申請，當中11人均指醫生在安排長者接受化驗前，未有向長者事前進行諮詢，而在化驗結果出來後醫生亦未有親自為其解釋結果。戴學良回覆衞生署調查時指，提供相關化驗是基於「為無病徵的長者進行慢性疾病篩查（Screening for common important conditions in asymptomatic old-age individuals）」，又指相關化驗在長者群組中十分普遍。

據醫生解釋，他的同事會負責化驗前後大部分的工作，包括化驗的收費、詳情及解釋化驗的結果等，而其則負責在收到結果後意見、解釋及後續計劃。他又指，病人在結果出後如有任何查詢可以到診所找自己解釋，不會另再收費。衞生署在調查後確認醫生違反使用醫療券的守則，而醫生在進行化驗前未有向病人諮詢，令有半年會在政府診所抽血檢查慢性病的長者仍獲安排驗血做篩查，認為醫生並沒有根據病人的健康需求就為其提供化驗，故轉介醫委會調查。

醫委會：戴學良未有親自為長者進行醫療諮詢

醫委會裁決時指出，戴學良未有親自為長者進行醫療諮詢，令有半年一檢的長者仍獲安排驗血做篩查，強調不接受在未事先進行醫療諮詢的情況下，以所檢查的情況在老年人群中常見且重要為藉口，不加區別地為老年患者提供醫療保健服務，並質疑醫生轉介進行驗血及照肺片等是否符合患者的最大利益和福祉。

醫委會最終裁決醫生有專業失當，但由於醫生已沒有參與任何政府的資助計劃，加上已終斷與涉事化驗所任何的連系，故認為重犯機會低，故判除牌1個月，緩刑6個月。