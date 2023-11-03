解決劏房工作組今召首會議　黃偉綸稱廣納意見　惟12成員全屬高官

新一份《施政報告》提出，成立「解決劏房問題」工作組，以定義劣質劏房及取締方式。財政司副司長黃偉綸以組長身份，今日（3日）召開首次會議，他稱會廣納社會各界意見，惟工作組名單曝光，12位成員全為政策局或相關部門首長，包括發展局局長、環境及生態局局長等，未見民間組織參與。



當局指，各部門初步在會上分享了處理劏房問題的關注事項，例如針對執管、濫收水電費、取締「劏房」相關的過渡和後續安排等，將於10個月內深入研究，並提交報告。



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「解決劏房問題」工作組組長為財政司副司長黃偉綸，副組長則為房屋局局長何永賢，當局亦首度披露成員及身份，合共12人，全為政府政策局及相關部門首長或代表，而秘書則為房屋局副秘書長（特別職務）王明慧，未見民間組織參與。工作組成員包括：

1/ 發展局局長甯漢豪或其代表

2/ 環境及生態局局長謝展寰或其代表

3/ 民政及青年事務局局長麥美娟或其代表

4/ 勞工及福利局局長孫玉菡或其代表

5/ 房屋局常任秘書長／房屋署署長羅淑佩或其代表

6/ 政府統計處處長或其代表

7/ 差餉物業估價署署長余振強或其代表

8/ 屋宇署署長余寶美或其代表

9/ 機電工程署署長彭耀雄或其代表

10/ 消防處處長楊恩健或其代表

11/ 水務署署長邱國鼎或其代表

12/ 政府經濟顧問梁永勝或其代表

▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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首次會議討論濫收水電費、取締劏房後續

當局指，工作組成員在會議上討論了整體工作方向，以及未來的工作計劃及安排，各政策局及部門亦初步分享處理劏房問題上的關注事項，例如針對劏房的執管、濫收水電費、消防安全、與取締「劏房」相關的過渡和後續安排、劏房數據收集、扶貧工作等。

當局續指，工作組將會深入研究處理劏房問題，並在10個月內按四大目標提出建議，包括：

1/ 為「劏房」居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等

2/ 針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法

3/ 防止不合最低標準的「劏房」再增加

4/ 提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議

黃偉綸：千里之行，始於足下

黃偉綸表示，劏房問題牽涉數以萬計家庭的福祉，惟解決相關問題並非一蹴即就便處理得到的短期目標，形容「千里之行，始於足下」，工作組會抓緊時間，隨即開展工作，又強調政府會小心籌劃，並廣納社會各界意見，希望建議的措施能準確地解決劏房問題。