施政報告｜劣質劏房或立法取締、凍結登記　何永賢指難一刀切定義

施政報告2023｜施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，目標在10個月內就施政報告訂下的目標提出建議。局局長何永賢今出席港台節目時表示，行政措施複雜，因為劏房有很多不同場景和情況，故難一刀切定義劣質劏房。不過，她亦舉例指，一些沒有獨立廁所、沒有窗的劏房是「絕對唔得」，但如何處理相關劏房則要再探討，如給予多少時間改善，如未改善或立法取締及凍結登記制度等。



對於不符公屋資格的劏房戶會否因取締劏房而無家可歸，她表示，料相關人士大部分為新申請公屋者，相關人士可以申請過渡性房屋住三至五年，料屆時大多會符合入住簡約公屋的要求。



何永賢出席港台節目時表示，行政措施複雜，因為劏房有很多不同場景和情況，故難一刀切定義劣質劏房。（資料圖片／夏家朗攝）

新一份施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，何永賢今 （27日）出席港台節目時表示，劏房有很多不同場景和情況，難一刀切定義何為劣質劏房，需要考慮不同因素以照顧不同人，故工作組需時十個月作討論，不要與簡約公屋出現掛勾。

她表示，「解決劏房問題工作組」會先為劏房作定義，再想辦法處理，亦舉例指沒有獨立廁所、沒有窗的劏房是絕對不乎標準，「可能洗手間門都無，就咁訓喺旁邊，𠵱啲衛生環境咁惡劣一定唔得。」

▼施政報告 研究「劣質劏房」定義▼



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至於定義後如何處理，她則表示仍要待工作組探討，但會先給予時間讓劏戶業主改善環境，如未有改善則考慮立法取納或要凍結登記，以免出現更多劣質劏房。對於不符公屋資格的劏房戶會否因取締劏房而無家可歸，她表示，料相關人士大部分為新申請公屋者，相關人士可以申請過渡性房屋住三至五年，料屆時大多會符合入住簡約公屋的要求。

至於會否在今屆政府解決相關問題，何永賢未有正面回應，僅指現時已有不同措施協助劏房戶，又指「處理劏房嘅問題常常擺喺心。」她強調，未來十年的第二個五年期，香港公私營單位供應提高，亦令政府更有底氣處理劏房問題。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼

