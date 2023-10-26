李家超指部份劏房不算劣質　須有序解決　不能令劏房戶無家可歸

【施政報告2023】施政報告周三（25日）出爐，新一份施政報告宣布成立「解決劏房問題」工作組，用10個月時間研究劏房居住環境設定最低標準。特首李家超今（26日）出席電台節目時解釋，雖然大部分劏房環境不理想，但少部份不算劣質，政府訂立標準可確保劏房合理營運，又指港府用10個月時間並非想要與簡約公屋供應銜接。至於未來會否為劏房發牌，無資格申請公屋的劏房戶應如何處理，李家超指不想現階段取代工作組的工作，要交由工作組進行調研。



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花10個月研究劏房最低標準 李家超稱非等簡約公屋落成

新一份施政報告宣布成立「解決劏房問題」工作組，用10個月時間研究劏房居住環境設定最低標準。李家超在電台聯播節目表示，雖然大部分劏房環境不理想，但少部分不算劣質，相關住戶更可能本身是業主，只是交通方便而居住劏房。

他表示，劏房並不只是居住問題而是產業問題，訂立標準後可確保劏房合理營運，並公平對待住戶。他又強調，政府在控制供應的同時，亦會在房屋尤其公屋供應逐漸增加，相信劏房需求會減少，強調工作會有序進行，不會令劏房戶無家可歸。

他又提到，工作小組要用用10個月時間研究，並非想要與簡約公屋供應銜接，而是在考慮過不同因素後認為訂在10個月的時間是合適。至於無資格申請公屋的劏房戶應如何處理、劏房未來也要發牌等問題，李家超說不想現階段取代工作組的工作，要交由工作組進行調研。