王詩雅跌傷後出庭　稱疑有媒體扮衞生署　要自稱張竹君者核實身份

榮源茶行太子女王詩雅出席「洪門宴」後涉嫌虛報行蹤案續審，王早前在法庭外跌倒，事隔11天，她今(3日)由他律師攙扶上庭。



王繼續作供時稱，在隔離期間曾收大量自稱媒體及衛生署人員的電話，詢問她有關宴會的資料，部份傳媒來電時未表明身份，亦有人扮她的客人。但她提供資料後，轉頭就在網上新聞見到相關報道，她不禁懷疑：「究竟係衛生署職員，定係媒體扮係衛生署職員攞咗我啲資料呢？」後來她收到一名自稱是「張竹君」的人來電，她要該人核實身份，那人卻反問她為何不信她是「張竹君」。



被告王詩雅（38歲），被控4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

被告王詩雅(右)出入都需人攙扶。(凌子淇攝)

王步行時需律師攙扶

王上月24日自己行入法院時在樓梯跌倒，其代表大律師黃繼兒曾指王受到「傳媒追迫」跌倒，又指她的傷口「見到骨」並需縫9針，或需坐輪椅出庭，又指傳媒後續報道亦令她情緒受影響，法庭因而5度押後案件。事隔11天，王今未見使用輪椅代步，但需由律師攙扶入庭。

2023年10月24日，電視台昨拍到王詩雅拿著手機步入法院時跌倒的情況。(詳看下圖)

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一日內收30個查詢電話

王供稱，她於2022年1月6至7日在竹篙灣隔離期間，曾主動致電衛生署人員，補充她過去數天的安心出行資料，同時亦收到大量自稱媒體及衞生署人員的來電，單是1月6日便有30通來電。

有人來電扮其客人

她指某些媒體來電時沒有表明身份，王說：「有啲先send個message嚟，扮係我客人嚟關心我，跟住講多兩講⋯我先知道佢哋唔係。」不過仍有部份傳媒會交代他們的機構名稱

大部份問宴會資料及派對上見到誰

王又指，大部份來電者都是向她查問有關1月3日當晚生日宴會的資料，包括她在派對上見到何人。她確認，當日出席派對前曾到IFC超市購物，之後搭的士前往干諾道西155號與友人見面，她之前從未去過干諾道西155號，所以只向來電者交代該處在高樂花園附近。她在干諾道西155號逗留約一個鐘後，便與朋友乘的士去參加派對。

張竹君早前供稱她有親自致電被告王詩雅查問資料。(資料圖片)

王指來電者曾問為何不信她是張竹君

王稱她於1月6日早上收到一名自稱張竹君醫生的人來電。她曾問如何核實身份，對方稱：「呢年幾、兩年一路都有幫政府做新聞記招、發佈會，你應該係電視都聽過我把聲。」王稱她甚小看電視，對方便問為何不信她是張竹君。王回答：「我好難相信，因為我琴日同你哋講嘅嘢，轉個頭已經係媒體上面出現⋯我嘅confirmed number（確診編號）係記者同我講，而唔係衛生署職員同我講，我點信你任何一個打嚟自己話係衛生署職員。」對方只稱會了解一下。

叫來電者問派對主人取賓客名單

王續稱，當時該來電者續問她關於派對的資料，包括她有否在派對上除口罩飲食，餐枱間距是否有1.5米，以及有否「高官」在場等。王便稱已向署方交代她所認識的出席者，若要詳細的賓客名單，應問派對主人家，對方遂要求她提供主人家聯絡方式，她稱早已向署方提供，並說：「人哋嘅私隱我唔想講太多。」

質疑媒體扮衞生署職員攞料

被問到為何如此關注來電者身份，王解釋指：「好多時當我個頭同佢地講完，轉個頭其實喺網上面嘅新聞已經出咗街喇。」而且資料曝光時，疫情記者會根本還未開始，令她覺得：「究竟打嚟比我嘅人，究竟係衛生署職員，定係媒體扮係衞生署職員攞咗我啲資料呢？所以每一個人打嚟，我就變咗好concern佢哋真實身份係咪真呢。」傳媒報道的部份資訊連她都不知道，包括她的家人已確診等。

只有張竹君報實名

另她指，曾經要求自稱衛生署人員的來電者核實身份，「有啲態度好啲，就係話我哋都係循例問下㗎姐，有啲態度差啲，就會問點解我要話比你哋聽。」除自稱張竹君該名來電者之外，其餘人士均沒有提供姓名或職員編號。

案件下周三（8日）續。

案件編號：KCS17697-17699、17701/2022