錦興行「白及」藥材經鑑定後非白及　衞生署同意批發商自願收回

衞生署今日（3日）同意持牌中藥材批發商「錦興行有限公司」自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材（批號：17082023），因該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。初步調查顯示，上述藥材由錦興行從內地進口作本地銷售，錦興行會從市面收回該批次藥材，並已設立熱線（2548 3973）解答有關查詢。衞生署會繼續調查，並密切監察其收回行動。



衞生署今日（十一月三日）同意持牌中藥材批發商「錦興行有限公司」自願從市面收回一批標示為「白及」的藥材（批號：17082023），因該批藥材經鑑定後發現並非「白及」。（政府新聞處）

白及功能為收斂止血及消腫生肌

衞生署根據情報到錦興行進行調查並檢取上述藥材，經比對《中華人民共和國藥典》（2020年版）所訂明「白及」的性狀特徵後，鑑定該批藥材並非「白及」。

署方表示，初步調查顯示，上述藥材由錦興行從內地進口作本地銷售，錦興行會從市面收回該批次藥材，並已設立熱線（2548 3973）解答有關查詢。衞生署會繼續調查，並密切監察其收回行動。根據《中醫藥條例》（第549章），「白及」為附表2中藥材。「白及」屬蘭科植物白及的塊莖，其功能為收斂止血及消腫生肌。

衞生署：會考慮將個案轉介相關執法部門跟進

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁三個月。待調查工作完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司意見，亦會將個案轉介香港中醫藥管理委員會以考慮採取紀律行動。此外，署方亦會考慮將個案轉介相關執法部門跟進。

署方提醒中醫師、中藥從業員或市民如持有受影響中藥材，不應繼續售賣或使用，並於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，或退回供應商。