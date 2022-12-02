女中醫涉售含類固醇等份藥膏　稱與師兄研發　以為內裡只含中藥

剛取得執業資格兩星期的女中醫師，疑在其診所內管有含西藥成份藥膏，被控管有未經註冊孳劑製品罪，她否認指控，案件今（2日）在東區法院開審。衞生署人員供稱在所搜查時，發現多種顏色且無標記的藥膏，並發現其中一種黃色藥膏內含類固醇及抗真菌等西藥成份，但未有註冊。被告卻辯稱她向有推廣「廣西黃氏針灸流派」，因病人有皮膚病，便與師兄研發了該黃色藥膏，可用以治療皮膚病並有抗癌作用，她以為內裡只有中藥成份，並稱是師兄寄錯了藥。



50歲女被告宋勵君，被控於2021年10月21日，在灣仔天樂里9至17號兆豐大廈4樓B室，為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品，即30盒黃色藥膏。 宋於2021年10月7日取得中醫師執業資格，是案發處所「四喜堂有限公司」唯一執業註冊中醫師及董事。

女被告宋勵君涉出售含類固醇等西藥成份藥膏但未註冊被控，在東區法院受審。

診所搜出多種無標記及註冊藥膏及藥

衛生署註冊藥劑師郭康婷供稱，她當日到被告診所搜查時，在雪櫃底層搜到30盒黃色藥膏、18盒黑色藥膏、20樽綠色藥酒及30樽白色蓋藥酒，全部均無任何標籤或標記。她檢取藥品化驗，發現當中的黃色藥膏屬西藥，內含兩種需要登記的成份，包括：「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」。

黃色藥膏含類固醇及抗真菌藥

衞生署藥物辦公室藥劑師潘誠皓指，化驗結果顯示，該30盒未經註冊的黃色藥膏，每克含有0.47毫克「丙酸氯倍他索」及20毫克「咪康唑」。潘解釋，兩種藥物均可施用於皮膚上，「丙酸氯倍他索」是一種類固醇藥物，用以治療各種皮膚疾病；「咪康唑」則是一種抗真菌藥物，可以治療斑及皮癬等真菌感染疾病。

與師兄研發能治皮膚病及抗癌藥膏

被告自辯時稱「四喜堂」除了會為病人診症，亦會推廣「廣西黃氏針灸流派」。案發時，她因病人有皮膚問題，便叫大學師兄將二人共同研發的一種藥膏寄給她。她稱，該藥膏能夠醫治皮膚及抗癌，內地、香港都有商家欲與她合作研發。

以為藥膏只含中藥

她又稱，她稱在被搜查前一天才收到藥膏，翌日早上帶返診所準備拿去化驗及註冊，不久後衛生署人員便到場。她以為藥膏不含西藥成份，是純中藥，直到衛生署通知她藥膏有問題，才知道師兄寄錯藥，又指兩種藥膏外形非常相似。

案件編號：ESCC1036/2022