黑碼取消港鐵七折雙倍效應　首個周六29萬港人北上　按周增20%

11月1日（上周三）起往返內地毋須再出示出入境健康申報的「黑碼」，港鐵由當天開始在指定車站提供往羅湖站及落馬洲站車費七折出境優惠。入境處數字顯示，措施立竿見影，昨日（4日）為取消「黑碼」首個周六，經羅湖和落馬洲支線出境本港居民為17.6萬人次，較上個周六（10月28日）增長20%，多了3萬人北上。11月首四天，已累積港人81.9萬人次北上。



至於昨日整體香港出入境人數為88.8萬人次，當中港人北上有28.7萬人次，僅次於重陽連假首日（10月21日）的36.5萬人次、10月22日的32萬人次和9月30日的30.9萬人次；內地人「南下」就有近11.4萬人次，「北上南下」相差17.3萬人次。



昨日整體北上港人按周增18.4%

入境處昨日（4日）統計出入境旅客數字顯示，全日經各口岸出境總數49.1萬人次、入境則有39.7萬人次。當中北上港人就有近28.7萬人次（不包括機場，港珠澳橋，啟德碼頭，港澳碼頭），比對上周六的24.2萬人次，增加18.4%。

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17.6萬港人經羅湖及落馬洲口岸出境

昨日經羅湖出境的有11.6萬人次（港人佔近9.5萬人次）、經落馬洲支線出境的有近10.9萬人次（港人佔8.1萬人次）。以本港居民計，經羅湖口岸及落馬洲口岸出境人數共17.6萬人次，比對上周六的14.7萬人次，增加20%。

因應黑碼取消，港鐵於11月1日起至明年2月底，在港鐵指定的26個車站上午9時後，使用八達通出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程將有7折優惠。

昨日是措施實施後的首個周六，經羅湖出境人數較上個周六（10月28日）增長19.5%，即多了1.5萬人次；經落馬洲站出境人數較上個周六增長20.8%即多了1.4萬人次。換句話說，兩個港鐵口岸因提供7折過境優惠後的周六，合共多了2.9萬人次出境。

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至於南下內地旅客有近11.4萬人次，最多人經落馬洲支線入境，錄得2.7萬人次，其次經高鐵西九龍入境有近2.6萬人次，羅湖有近1.8萬人次，經深圳灣口岸有近1.6萬人次。

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