衞生署調查將軍澳仁康中西藥房 涉售未經注冊「張權破痛油」
撰文：何瑞芬
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衞生署今日（8日）公布，已調查位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，該藥房涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。衞生署指雖然該包裝與本港一款已註冊中成藥產品相似，但英文名稱與註冊紀錄不符。
衞生署表示，本月6日根據情報，到位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司進行調查，並檢取一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥產品。
調查顯示，該產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。調查仍在進行中。
該署稱，根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。
該署提醒巿民，如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用，如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。
衞生署發言人補充，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品，所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或 『HKP-XXXXX』。市民可於管委會網頁 查閱註冊中成藥的名單。