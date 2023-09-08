衞生署調查將軍澳仁康中西藥房　涉售未經注冊「張權破痛油」

衞生署今日（8日）公布，已調查位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，該藥房涉嫌非法管有一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥。衞生署指雖然該包裝與本港一款已註冊中成藥產品相似，但英文名稱與註冊紀錄不符。



衞生署於九月六日採取行動調查位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司，涉嫌非法管有一款未經註冊中成藥。圖示該款未經註冊中成藥。（政府新聞處）

衞生署表示，本月6日根據情報，到位於將軍澳新都城第二期高層地下的仁康中西藥房（香港）有限公司進行調查，並檢取一款名為「張權破痛油」的未經註冊中成藥產品。

調查顯示，該產品的包裝雖然與本港一註冊中成藥產品（註冊編號:HKP-01548）相似，但其產品英文名稱與香港中醫藥管理委員會的註冊紀錄不符。此外，該產品的標籤沒有列載香港中成藥註冊編號及註冊持有人名稱。調查仍在進行中。

該署稱，根據《中醫藥條例》（第549章）第119條，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥，違例者最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介管委會以考慮是否需要採取紀律行動。

該署提醒巿民，如購得上述未經註冊中成藥，應立即停止使用，如使用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。擁有該產品的市民可於辦公時間內，送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

衞生署發言人補充，市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品，所有已註冊的中成藥於產品標籤上附有香港註冊編號，格式為『HKC-XXXXX』或 『HKP-XXXXX』。市民可於管委會網頁 查閱註冊中成藥的名單。