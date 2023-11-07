韓國床蝨肆虐｜旅行社稱會密切留意　即將遊韓港人：會選信譽酒店

床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，有香港旅遊業界表示暫時未聽到有旅客反映，也未有人因此退團或影響報團情況，料韓國當地情況暫不嚴重，但仍密切留意事件，並已通知相關酒店注意清潔衞生。



有計劃本月前往韓國的港人表示，不太驚訝韓國有蝨患，因當初在英國爆發時已預想到會傳播至其他國家，又稱暫時不會作行程上的改變，但會選擇更有信譽的酒店。



圖為2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

東瀛遊禤國全：通知合作酒店加緊衞生清潔

東瀛遊執行董事禤國全表示，從新聞得悉韓國出現床蝨危機，但暫未有旅客反映有蟲蝨，料情況暫不嚴重，故未打算更改旅行團行程，例如取消汗蒸幕等。他說，暫未聽到有旅客查詢韓國床蝨問題，也未見有退團或影響報團情況。

禤國全續稱，會密切留意當地床蝨問題，也已通知合作酒店加緊衞生清潔，認為旅客不需太過擔心，也不必太過敏感。

東瀛遊執行董事禤國全表示，已通知合作酒店加緊衞生清潔。（資料圖片/張浩維攝）

將往韓國遊玩港人：暫不改變行程 無計劃往汗蒸幕

計劃本月下旬前往韓國的港人曾小姐表示，不太驚訝韓國有蝨患，因當初在英國爆發時，已預計到有可能傳播至其他國家或地區。她表示，留意到首爾市政府已展開消毒工作，本身行程安排也無計劃往汗蒸幕，故暫時不會作行程上的改變，但會選擇更有信譽的酒店。