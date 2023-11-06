韓國床蝨肆虐｜專家料大機會傳至香港　篋轆易藏蝨　教路防蝨三招

床蝨危機由法國及英國傳至韓國，韓國傳媒日前報道，首爾、仁川及大邱地多城市爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，包括酒店、考試院及戲院等，首爾市政府緊急撥款5億韓圜（約298萬港元）應對。韓國素來是港人熱愛旅遊地點之一，有滅蟲專家表示，旅客行李篋上的轆容易「藏蝨」，故蝨蟲絕對有機會隨飛機等交通工具傳至香港。



專家教路，當地住酒店時不要取出所有衣物，也應檢查清楚房間床架罅隙位置，回港後也緊記「防蝨三招」，包括檢查清楚行李衣物才去清洗等。



寒冷地區蝨患較大機會隨交通工具傳播

蝨患由歐洲傳至亞洲韓國，香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，現時交通交便，蝨蟲有機會隨飛機、直通車、鐵路甚至船等，傳至世界各地，相信不止英法韓國受害。他表示，一些寒冷地區蝨患隨交通工具傳播的機會較大，因該些地方的鐵路座位多使用布織或棉織品，床蝨易藏匿，也不方便清潔打理，香港鐵路多使用鋼座位，料更容易清理，蝨蟲也無所遁形。

陳澤森稱，蝨蟲主要在衞生欠佳的環境下產生，主要吸食動物血液為生，包括人類，蝨蟲可透過二氧化碳的氣味，分辨有動物呼吸的地方。他稱該些蟲之所以被稱為「床蝨」，主要因床的邊框、腳架及罅隙位置較難被察覺及清理，故也是最常見的藏蝨位置。

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，現時交通交便，蝨蟲有機會隨飛機、直通車、鐵路甚至船等，傳至世界各地，相信不止英法韓國受害。（資料圖片）

行李箱飛機寄艙都可能被「傳染」

韓國是港人經常前往旅遊的國家之一，陳稱，旅客行李箱的車轆是最容易藏蝨位置，倘有床蝨寄生，帶到家中則十分麻煩，即使自己行李箱無事，也有機會在飛機寄艙時，被其他行李箱「傳染」。他提醒出外旅遊的港人，到達酒店時應檢查床舖位置是否有床蝨；在酒店時千萬不要將所有衣物取出，只取要用的衣物，更要時刻檢測行李箱的車轆。

陳澤森教路回港後的「防蝨三招」：

．首先不要直接把行李箱帶入家中，應先檢查清楚，甚至噴灑相關殺蟲噴劑，尤其是車轆及暗角位置，完成後才帶入家中；



．第二是檢查清楚身上衣物，因蝨蟲容易在衫褲鞋襪上粘附；



．第三則是檢查行李箱內物品，可在鋪好塑膠餐桌布的枱面，逐一檢查衣物及物品，才拿去清洗及收藏，切勿將「戰利品」隨意攤在床上拍照。



首爾正受床蝨肆虐影響民眾日常生活。（韓國觀光社圖片）

如發現蝨蹤 可用高溫蒸氣或熱水等清洗

假如不幸發現有蝨蟲在行李或衣物上寄生，陳澤森表示，床蝨怕高溫，可以用攝氏50度以上的蒸氣或熱水等清洗，達至殺蟲效用。他說，在家居發現床蝨，可請滅蟲專家，用有效藥物除蝨，也可以在網上或大型百貨公司購買包裹整張床褥的床罩，防止蝨蟲禍害床褥。