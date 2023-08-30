韓國Nutri D-Day DIET燕麥代餐奶昔含沙門氏菌　食安中心指令停售

食物安全中心今（30日）公布，一款韓國製的「Nutri D-Day DIET」14包裝燕麥代餐奶昔，被檢出含致病原沙門氏菌，違反《食品微生物含量指引》的准則，有關經銷商已展開回收，調查仍然持續。食安中心並呼籲市民停止食用，業界如持有受影響產品，應立即停用或出售。



「Nutri D-Day DIET」燕麥代餐奶昔被檢出含沙門氏菌。（網上圖片）

指引規定25克即食食物不得檢出沙門氏菌

食安中心公布，透過恆常食物監測計劃，在一間網上商店抽取樣本檢測時，發現一款燕麥代餐奶昔含沙門氏菌，不符合《食品微生物含量指引》中，25克即食食物樣本中，不得檢出沙門氏菌的準則。

產品名稱：燕麥代餐奶昔



品牌：Nutri D-Day DIET



產地：韓國



經銷商：微思數碼有限公司



淨重：每包25克（共14包）



此日期前最佳：2025年2月5日



經銷商已展開回收

食安中心指，已知會涉事網上商店及經銷商，不合格的化驗結果，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已展開回收，市民可於辦公時間致電熱線（6038 6312），查詢回收事宜。至於調查仍然繼續。

食安中心又指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人士，或有較嚴重的影響，甚至引致死亡。