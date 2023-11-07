高成本低需求夾擊船運業　易志明：港推海上天然氣加注服務保優勢

香港作為環球航運樞紐之一，如何能夠保持優勢和增加競爭力？香港貿發局將在本月21至22日舉行「亞洲物流航運及空運會議2023」（ALMAC 2023），立法會航運交通界議員易志明在周一（6日）傳媒簡介會表示，香港在航運的加注能力中全球排名第五，應該從可替代能源上多着墨，保持在航運加注能力上的優勢，本港有望在明年底前推出在海上為船舶及遠洋船提供海上液態天然氣加注服務。



貿發局副總裁劉會平(左)及立法會航運交通界議員易志明(右)講解業界的兩大困難：高成本低需求。（貿發局提供圖片）

全球航運巨擘馬士基（Maersk）上周五（3日）宣布，由於第三季利潤和收入大幅衰退，預計將在全球裁員1萬人，以應對運價下滑和貨櫃運輸需求低迷，航運業前景不樂觀。全球航運業面臨日益緊縮的環保法規約束，聯合國訂定海事規範的機構「國際海事組織」將國際海運船舶的淨零碳排放目標提前至2050年，低碳航行是船公司必須處理及面對的課題。

易志明表示，儘管行業前景未如理想，惟現時替代能源的發展非常迅速，例如現今業界討論的可替代能源方案包括氫（hydrogen)、氨（ammonia阿摩尼亞）以及甲醇（methol)，「不過，由於氫對溫度控制要求高，而氨的高毒性令它在船艙中儲存會有高風險，因此現時全球頭四大船公司均計劃使用甲醇作為主要的替代能源。」

易志明特別提到，甲醇的主要生產力是中國，香港絕對有條件加大力度發展為船舶進行甲醇加注的服務，以增競爭力。

行政長官李家超早前在《施政報告》中提到，要將香港打造成航運綠色能源加注中心，研究為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注的可行性，明年內公布行動綱領，建設加注設施和供應鏈。

一同出席傳媒簡介會的貿發局副總裁劉會平亦表示，政府新一份施政報告公布推動香港海、陸及空運多項措施，以及推出《現代物流發展行動綱領》，勢必帶動香港物流業的可持續性及高質量發展，在這時舉辦「亞洲物流航運及空運會議」正合時宜，藉以協助業界探索新機遇，攜手拓展合作機會。

國家交通運輸部副部長付緒銀將出席首天（11月21日）會議並發表主題演講，多位出席會議的物流、航運及空運業界的國際巨頭亦將為業界分享最新熱話。今年會議還新增三個實用工作坊，分別是有關環境、社會和管治(ESG)、電子商貿以及青年培育。劉會平估計，今年會議有望吸引逾2,000與會者親身來港參與。

根據政府最新公佈的《現代物流發展行動綱領》，香港物流業正在朝向智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化和便利化五大方向發展，實現行業的長遠發展及提升競爭力，助業界抓緊機遇。今屆「亞洲物流航運及空運會議 2023」主題為「未來供應鏈新格局：多元．減碳．數碼化」，會議不同環節將探討相關議題。