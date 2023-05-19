穗港簽署大灣區港航事務合作協議　建航運事務溝通合作機制

運輸及物流局與廣州市港務局今日（19日）於2023年大灣區國際航運大會上，簽署穗港大灣區港航事務合作協議，將透過建立航運事務溝通合作機制、促進大灣區青年和海事人才交流，及積極推動大灣區航運業發展，加強運輸及物流局和廣州市港務局的合作。



大會由廣州市人民政府和廣東省交通運輸廳主辦，並由廣州市港務局、南沙區政府、黃埔區政府和香港船東會承辦。合作協議由署理運輸及物流局局長廖振新與廣州市港務局局長孫秀清以視像形式簽署。

而到美國底特律出席APEC運輸部長會議的運輸及物流局局長林世雄，以視頻在大會上致辭，指今次簽署的合作協議是善用大灣區的協同效應，相互提升競爭力的具體例子。他指，香港港口以高效率、連繫性強、覆蓋面廣見稱，是區內中轉樞紐，正好與主理內外貿的廣州港錯位發展、優勢互補，共同惠及大灣區以至華南地區的製造業和進出口貿易。

林世雄表示，憑藉人才、獨特優勢和發展成熟的航運業群，香港在為全球航運業提供高增值專業服務方面會繼續發揮重要作用。政府與航運業界繼續同心協力，推動香港進一步為大灣區的航運發展作出貢獻。

《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支持香港發展高增值航運服務，以鞏固香港作為國際航運中心的地位。

廖振新晤珠海市長 商深化兩地合作

另外，廖振新今日與率團訪港的珠海市市長黃志豪會面，雙方探討推進港珠澳大橋經貿新通道建設、促進海陸空多式聯運以推動物流業發展、深化香港國際機場和珠海機場合作等議題。

當局表示，隨着內地與香港自本年2月起實施全面通關，港珠澳大橋的車流量顯著回升。獲批「港車北上」的香港私家車將於7月1日起經港珠澳大橋往來香港與廣東省，兩地跨境交通及人流將更頻繁。特區政府與珠海市政府會繼續加強溝通，進一步用好大橋，積極共同開拓新商機和新市場。