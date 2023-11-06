彩虹邨重建｜楊貫一、謝君豪公屋出身　MIRROR曾在邨內理髮店拍MV

有61年歷史的彩虹邨，是本港著名的老牌大型屋邨，孕育幾代人，首批住戶可能今天已經四代同堂。這條上世紀60年代初落成的公屋，有些居民一代傳一代，有些已遷離，由公屋走到不同的台階。

要數彩虹邨的名人，政界有財經事務及庫務局前局長陳家強、立法會（九龍東）前議員鄭經翰等，商界有新鴻基地產前執行董事兼首席財務總監陳國威，飲食界有阿一鮑魚創始人、已故楊貫一，演藝界就有影帝謝君豪、達明一派成員劉以達、演員郭峰及已故藝人羅君左。

彩虹邨連旅客都專程前往，皆因彩虹七色的籃球場的網上照片流傳後，成為打卡熱點。舊屋邨仍未被新店吞噬，不乏老店吸引區外居民到訪的金碧酒家，至於「上海華麗理髮公司」這名字充滿懷舊氣息，原來人氣男團MIRROR今年初就在這店取景拍攝。



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謝君豪住彩虹邨逾20年 曾返屋邨返節目

無綫綜藝節目《回家》是邀請名人回到兒時成長的公屋，去年12月首播時，第一集嘉賓就是資深舞台劇演員、憑《南海十三郎》奪得金馬影帝的謝君豪。他在彩虹邨住了逾20年，是人生重要的成長期，節目中他返回兒時的小店，重訪童年的麵包店、玩具店，期間更重遇小學同學。

跟謝君豪一樣都是由舞台劇兼走到電影、電視圈的演員潘燦良也是彩虹邨出身，其他出身自該屋邨的還有達明一派成員劉以達、無綫電視出身的資深演員郭峰和已故演員羅君左，以及以亞視劇集《我和殭屍有個約會》揚名的著名編劇陳十三。

今年7月因病逝世、「阿一鮑魚」創辦人楊貫一也是彩虹邨出身，其他名人還有新鴻基地產前執行董事兼首席財務總監陳國威，及2006年香港十大傑出青年、恩賢教育中心創辦人呂宇俊。

政界方面，在彩虹邨出身的有財經事務及庫務局前局長陳家強、立法會（九龍東）前議員、「名咀」鄭經翰、社會民主連線前主席陶君行，及網媒「熱血時報」創辦人黃洋達。

金碧酒家成為區外人及遊客熱棒

彩虹邨內仍保留眾多街坊小店，士多辦館、小食店、家庭用品雜貨店，都有不少開店數以十年，其中1964年開業的金碧茶樓酒家，街坊小菜沿用至今，變成懷舊特色的著名食店。除了街坊生意外，區外食客及旅客都慕名而至。

據介紹，馳名廣東懷舊菜式，包括八寶鴨、蒜香雞、豬肺湯、蜜汁燒大鱔、錦鹵雲吞、生炒骨、椒鹽鮮魷、排骨炒麵和乾炒牛河等。

▼4月15日 「上海華麗理髮公司」發生小火▼



上海華麗理髮公司於昨日（15日）晚上約11時突然有煙冒出。

▼4月17日 理火店在祝融光顧後重開▼



上海華麗理髮公司4月曾遭祝融光顧 MIRROR也來拍MV

在彩虹邨開業逾半世紀的「上海華麗理髮公司」今年4月15日晚上約11時突然起火冒煙，消防及時到場救熄，店員估計是後巷擺放雜物及洗衣機，疑因電線問題而導致火警，未有波及前舖理髮店面位置，兩日後重開。

理髮店沿用舊式理髮設施，充滿懷舊味道，連男團MIRROR今年初也曾到店內取景，拍攝英文單曲《Rumours》，後來發生這宗火警，令該店再次成為話題。

▼男團MIRROR的英文歌《Rumours》在彩虹邨的理髮店內拍攝MV▼



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屹立逾半世紀 街坊讚價錢便宜

「上海華麗理髮公司」最初在北角開業，後來經歷兩次搬店，最後在彩虹邨扎根。老師傅林波師在3年前受訪時，已在行內打滾逾60年。他憶述自己15歲入行，初當理髮學徒時十分辛苦，理髮師傅不會主動傳授技術，學徒只能邊從旁觀摩，他當時一心想找門手藝謀生，不料誤打誤撞便在上海理髮業打滾大半生。街坊就認為價錢合理，剪髮全套服務九十多元。

▼「上海華麗理髮公司」3年前情況▼

