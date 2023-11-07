NFT「無聊猿」周末香港音樂活動　多名參加者稱眼睛灼痛須求醫

著名NFT系列無聊猿（Bored Ape Yacht Club）一年一度無聊猿盛會（ApeFest）上周五（3日）起一連三日於香港舉行，周末（4日）舉行音樂節，但有參加者後來在社交網站 X（前稱「Twitter」）稱音樂節結束後，半夜感到眼睛非常疼痛，前往醫院求醫，並引述醫生表示，眼睛疼痛由舞台燈光的紫外線造成。



有外媒稱，有十多名參加者眼睛感到疼痛、灼傷及視力受損，疑與音樂節使用的舞檯燈光紫外線有關。活動主辦方亦發出貼文，周日（5日）開始已主動聯繫相關人士找出根本原因，根據其估計，參加者之中只有不到1%出現相關症狀。《香港01》正就有關事件向無聊猿及醫管局查詢。



有參加者引述醫生指眼睛疼痛或由舞台燈光紫外線造成

逾十名參加者出席無聊猿盛會（ApeFest）音樂節之後，在 X表示眼睛被灼傷，有參加者指，音樂節結束之後，半夜感到眼睛非常疼痛，前往醫院求醫。他引述醫生表示，眼睛疼痛由舞台燈光的紫外線造成：「我經常參加音樂節，但我從未經歷過如此情況。」

有參加者稱醫院診斷其雙眼患上「雪盲症」

另有參加者稱，他醒來之後發現眼睛嚴重燒傷，醫院診斷其雙眼患上「光角膜炎」（Photokeratitis），俗稱「雪盲症」，原因是眼角膜和結膜未受保護之下曝露於紫外線輻射之下而引起。

主辦方已主動聯繫相關人士：只有不足1%參加者出現症狀

無聊猿及後於X發文表示，得悉盛會部份參加者眼睛出現問題，周日（5日）開始已主動聯繫相關人士，找出根本原因。根據無聊猿估計，參加者之中只有不足1%出現這些症狀。報道指，共約有2,250人參加涉事活動。無聊猿又稱，幾乎每個人都表示他們的症狀已經改善，但亦鼓勵任何出現症狀的人士求醫。

根據無聊猿盛會官方網站顯示，周六（4日）舉行的音樂節則於啟德舉行，開放時間為下午5點至晚上11點。