眼睛健康｜在戶外長時間暴曬恐引致白內障？防止眼睛曬傷這樣做

白內障不只年老年人專利，眼睛曬太久的陽光也可能引發白內障！



台灣眼科醫師提醒，夏季除了高溫以外，還有較長的日照時間，台灣的夏季日照時間大約有13小時，大約到下午7時才能盼到日落。在豔陽曝曬下，除了肌膚可能會曬紅或引發病變以外，雙眼也可能「曬傷」，也就是受紫外線影響，導致眼部受損。

4個白內障初期的症狀（按圖了解👇👇👇)

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雙眼也會「曬傷」！高風險族群以戶外工作者佔大多數

台灣長庚紀念醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉根據臨床觀察發現，眼睛容易受到陽光照射的紫外線傷害高風險族群，以戶外工作者佔大多數，像是農夫、漁民，或是在工地工作的勞動者等，最為常見。

陳宏吉說明，高能量的紫外線長驅直入眼球，首先受到波及的是角膜，恐因此造成角膜內皮的傷害；其次是水晶體，也會因紫外線的傷害提早老化；再者是玻璃體視網膜乃至黃斑部，也可能因為紫外線的傷害提早衰老。

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紫外線照射眼部過久 從角膜、水晶體到黃斑部都有病變

陳宏吉進一步指出，在角膜的部分，如紫外線照射過久恐引發「角膜內皮失養症」，情況嚴重恐造成角膜水腫。初期視覺將有水霧感，到了中期，會感到視力模糊，若到末期則會開始流淚、畏光、眼睛疼痛。如遇上述不適情形，應進一步就醫檢查。

另方面，水晶體退化可能帶來的病變，常見的為「白內障」，這時當事人可能會感到視力模糊。若是走到這一步，就必須接受置換水晶體的手術。

此外，受到紫外線影響的還包括黃斑部可能提早衰老。最典型的症狀是：看直線時會感到歪曲，或是中央視野缺損或變暗，就是黃斑部病變發生了，此時則需要以藥物注射來加以治療。

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如何預防眼睛受紫外線傷害？物理性阻隔、營養素補充都行

人們總是需要出門工作或遊玩，應該怎麼做才能防範紫外線造成的危害？陳宏吉建議，出門時，戴上大面積的衣帽跟合格的太陽眼鏡，可以物理性阻擋紫外線。另外，平時也可以補充維他命C或E或葉黃素，讓眼球細胞獲得抗氧化能力。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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