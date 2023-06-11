眼睛突然發炎　原來與鼻腔感染有關？

香港的醫學專科，其中一門是「耳鼻喉」，顧名思義，三個器官關係密切，甚至互為影響。較少人為意，其實鼻腔和眼睛也是唇齒相依的，例如都市人常見的鼻竇炎，細菌有機會由上頜竇倒流至眼腔，引發眼眶蜂窩組織炎；甚至新生兒的先天鼻淚管阻塞，也有機會引致淚囊炎，需要手術醫治。以下詳談。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘。

人的頭部內有些「空腔」（又稱竇），分佈鼻腔附近，又名「鼻竇」。近額頭的空腔稱為「額竇」；雙眼中間、近鼻樑骨的叫「篩竇」；鼻翼兩邊、眼眶下方的空腔則是「上頷竇」，也是鼻竇炎的多發位置。

常見引致鼻竇炎的細菌，譬如金黃葡萄球菌、肺炎鏈球菌等，如屬急性發炎，帶有細菌的黏液大量積聚，有機會經上頷竇倒流至眼睛。短時間內，受感染的眼睛及周圍皮膚會紅腫及疼痛，亦會有視力模糊、紅腫、眼壓上升等症狀。發展至此，多屬眼科急症，患者宜及早尋求醫生治理。

醫生會為患者處方抗生素，如患者對口服抗生素反應未如理想，有機會需要入院接受靜脈注射。此外，醫生亦會為病人安排電腦掃描或磁力共振，如發現眼眶有膿積聚，嚴重者甚至需要接受眼睛開眶手術把膿清除。

常見引致鼻竇炎的細菌，譬如金黃葡萄球菌、肺炎鏈球菌等，如屬急性發炎，帶有細菌的黏液大量積聚，有機會經上頷竇倒流至眼睛。（資料圖片）

由於這些患者，同時承受眼腔及鼻腔病症困擾，病者入院後除需接受靜脈注射抗生素療程，消滅細菌引發的炎症，也需要眼科醫生及耳鼻喉科醫生會診，判斷病人的後續治療方向。雖然眼睛及鼻腔的「雙重急症」情況較罕見，但都市人很容易輕視鼻竇炎的症狀及病情，以為自行服藥便會康復，實則鼻竇炎若不及早治理，演變成「雙重急症」或慢性鼻竇炎，同樣苦了自己。

另一種鼻、眼相關的疾病，是由鼻淚管阻塞引發的淚囊炎。鼻淚管是連接淚囊和鼻腔的管道，如果鼻淚管阻塞，淚水隨之倒流至淚囊，患者會經常不自覺地流眼水，甚至流出帶黃色的分泌物，代表有淚囊發炎問題；亦會有眼睛腫痛、視力模糊等症狀，嚴重者甚至有機會引發眼窩蜂窩炎或較罕見的腦膜炎。

鼻腔和眼睛唇齒相依，都市人常見的鼻竇炎，細菌有機會由上頜竇倒流至眼腔，引發眼眶蜂窩組織炎。（圖片：istock）

鼻淚管阻塞可分為先天或後天。先天者，若在1歲前診斷，可先嘗試鼻翼按摩的手法，即由上至下、按壓鼻翼旁的鼻淚管位置，協助排走淚囊內的分泌物，若持續一段時間仍無果效，需要進行淚道探通手術。非先天性因素患者，有機會因鼻淚管閉塞引致淚囊發炎，淚囊發炎後，任何嘗試通鼻淚管的手術的成功率會大大降低。傳統的鼻淚管重建手術，需在鼻樑和眼腔間劃出一道傷口，不少患者因為影響外觀而卻步。近年的微創手術，則免卻開刀之苦，只需用微創儀器，自淚囊搭建一條新的通道連接鼻腔，不再留疤，算是患者的福音。

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